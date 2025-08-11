Viktor Orban: Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă

Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat pentru a-și găsi un loc de muncă, a declarat premierul Viktor Orban la postul public de radio Kossuth.

Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale de la stat, ci vor fi sprijiniți de autorități să își găsească de muncă, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la postul public de radio Kossuth, potrivit Hirado.

Viktor Orban este la putere din 2010 și se află acum în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 2026, despre care s-a arătat convins că ”nu pot fi pierdute”.

”După ce s-a ajuns la un acord cu comunităţile de etnie romă, conform căruia romii nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de guvern prin muncă, foarte mulţi dintre ei şi-au găsit de lucru, în special în sectorul construcţiilor”, a declarat Orban.

În aceste condiții, industria construcţiilor din Ungaria dispune acum de capacitatea necesară pentru expansiune, iar asta duce la o „dezvoltare echilibrată și armonioasă” a pieței imobiliare.

Premierul maghiar a vorbit despre situația romilor angajați în construcții în contextul interesului „enorm” manifestat de tinerii unguri față de creditul pentru locuințe cu dobândă de 3%, subvenționată de stat, care a generat un impuls pentru piața construcțiilor din Ungaria.

Care sunt prețurile maxime pentru locuințele ce pot fi luate cu credit guvernamental

”Împrumutul cu o perioadă de rambursare de 25 de ani şi cu dobândă fixă de 3% până la sfârşitul perioadei de rambursare este deosebit de avantajos pentru cei care doresc să-şi cumpere prima locuinţă. Toată lumea poate beneficia de creditul subvenţionat, nu este necesar să aibă copii, nu contează dacă locuieşte la sat sau la oraş, totodată există posibilitatea de a combina creditul cu alte forme de sprijin familial şi alte tipuri de credite, pentru a obţine sume şi mai mari subvenţionate de stat”, a mai spus Viktor Orban.

Potrivit acestuia, ”ca urmare a programului de credit, se vor construi mult mai multe case şi apartamente decât înainte”. Cu toate acestea, există și o limită a creditului imobiliar cu dobândă de 3% subvenționată de stat: nu poate fi folosit pentru achiziţionarea locuinţelor de lux.

Astfel, preţul unei locuinţe nu poate depăşi 100 de milioane de forinţi (251.700 euro), iar cel al unei case 150 de milioane de forinţi (377.600 euro). În plus, preţul pe metru pătrat al unei locuinţe noi sau de mâna a doua nu poate depăşi 1,5 milioane de forinţi (3.770 euro).

