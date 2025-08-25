Ungaria transmite un mesaj ciudat Ucrainei: ”Ni s-a oferit darul vieții lungi”

Războiul declarațiilor dintre Ungaria și Ucraina continuă, iar Budapesta acuză acum Kievul de șantaj, pe fondul incidentelor de război prin care ucrainenii au avariat conducta ce aprovizionează Ungaria și Slolavia cu petrol rusesc.

„Ucraina șantajează acum în mod deschis țara noastră prin tăierea rutei sale vitale de aprovizionare cu energie dacă aceasta continuă să nu sprijine aderarea sa la UE. Ucrainenii au ales o tactică proastă în acest fel”, a declarat Levente Magyar, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului, scrie Hirado.

Potrivit acestuia însă, maghiarii au trebuit să se confrunte cu situații mai dificile de-a lungul istoriei decât „încetinirea prieteniei maghiaro-ucrainene”.

Reamintim că premierul maghiar Viktor Orban este un susținător înfocat al Rusiei lui Vladimir Putin, căruia i-a preluat întregul narativ anti-ucrainean.

Cu ocazia împlinirii a 34 de ani de către Ucraina, Volodimir Zelenski a declarat, într-o conferință de presă cu premierul canadian Mark Carney, că „am aprins deja flacăra prieteniei ucraineno-ungare”, adăugând că Ucraina a luptat întotdeauna pentru o prietenie bilaterală, dar soarta sa depinde de poziția părții maghiare - arată sursa citată.

”Maghiarii reușesc întotdeauna să realizeze ceea ce își doresc”

Asta la câteva ore ”după ce Ucraina a spart din nou conducta Prieteniei, care aprovizionează Ungaria și Slovacia cu petrol” rusesc.

Levente Magyar a scris apoi ca răspuns la ”amenințarea voalată” că ucrainenii nu fac decât să lucreze împotriva lor înșiși procedând astfel. ”Astfel de declarații nu fac decât să-i convingă și mai mult pe maghiari să se opună vehement aderării la UE a unei țări al cărei lider îi amenință cu jocuri de cuvinte menite să fie amuzante”.

Oficialul maghiar a transmis apoi un mesaj ciudat Ucrainei: ”Amintim tânărului nostru vecin că maghiarii reușesc întotdeauna să realizeze ceea ce își doresc, mai devreme sau mai târziu. Cea din urmă nu este o problemă, nu suntem nerăbdători, ni s-a oferit darul vieții lungi”.

