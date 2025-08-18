Trump, criticat în Ungaria: La următoarea pandemie, vor implora Europa să-i dea vaccinuri. Anti-știința, la putere în SUA

Cercetătoarea de origine maghiară Katalin Kariko, laureată a Premiului Nobel pentru dezvoltarea vaccinurilor ARNm, a declarat că SUA vor ”implora” China și Europa să-i dea vaccinuri la următoarea pandemie, criticând politicile lui Donald Trump.

Cercetătoarea maghiaro-americană Katalin Karikó, laureată a Premiului Nobel și fondatoarea dezvoltării vaccinurilor ARNm, a declarat în presa din Ungaria că Donald Trump a făcut o mare greșeală prin tăierea finanțărilor pentru dezvoltarea vaccinurilor, ceea ce va duce SUA în poziția de a ”implora” China și Europa să-i dea vaccinuri la următoarea pandemie.

Katalin Kariko a mai spus că anti-știința a ajuns acum la putere în SUA, într-un interviu pentru publicația Magyar Hang, preluat apoi de Index, cea mai mare publicația inline maghiară, dar și de către agenția de presă de stat Hirado.

Criticile dure vin astfel dintr-o țară puternic susținătoare a Administrației Trump și condusă de un premier, Viktor Orban, care îl prezintă pe președintele american drept un prieten și salvator al lumii.

Cercetătoarea lăudată în pandemie de Viktor Orban (în fotografie, alături de Katalin Kariko - n.red.) a criticat dur politicile lui Robert F. Kennedy Jr., ministrul Sănătății numit de Trump care a retras o jumătate de miliard de dolari din finanțarea dezvoltării vaccinurilor ARNm.

”Kennedy nu este cercetător, ci avocat, așa că decizia sa împotriva vaccinurilor se datorează cu siguranță poziției sale antivaccin”, a declarat Katalin Kariko, prima femeie din Ungaria laureată a Premiului Nobel.

”La următoarea pandemie, SUA vor implora China și Europa să-i dea vaccinuri ARNm”

Potrivit acesteia, ”scena științifică americană face o mare greșeală în această privință”, iar ”la următoarea pandemie, America îi va implora pe chinezi sau Europa să-i dea vaccinuri ARNm”.

Cercetătoarea a adăugat că ”nu înțelege cum a putut America să ajungă în acest punct, cum a putut anti-știința să devină atât de puternică”.

Katalin Kariko a mai spus că deși antivaccinismul a ajuns la nivel de guvern în SUA, măcar ”nu a mai fost atacată și nu a mai avut experiențe negative”.

”Mulți oameni susțin că vaccinurile ARNm provoacă efecte secundare mai grave decât vaccinurile tradiționale, dar acest lucru nu este adevărat. Toate medicamentele au efecte secundare, așa că nu ar trebui să ne surprindă dacă vaccinul ARNm provoacă modificări ale ciclurilor menstruale ale femeilor, de exemplu”, a continuat cercetătoarea.

Informații false distribuite de ministrul Sănătății Kennedy

„Singura întrebare este dacă aceste efecte secundare sunt tolerabile în comparație cu efectul dorit sau nu”, a adăugat ea, subliniind că, în cazul vaccinurilor ARNm împotriva coronavirusului, ”există mult mai multe efecte pozitive decât negative”.

Katalin Karikó a numit afirmația lui Kennedy, conform căreia agenții patogeni dezvoltă mai greu rezistență la vaccinurile convenționale, o informație falsă. Vaccinul antigripal trebuie, de altfel, reînnoit anual, deoarece virusul gripal se schimbă rapid: „Acest lucru depinde de caracteristicile agentului patogen, nu de tipul de vaccin”.

Ea a menționat, de asemenea, că studiul clinic al unui vaccin ARNm împotriva HIV a avut succes, așadar există un mare potențial în această metodă. Dar au existat și rezultate încurajatoare folosind vaccinuri ARNm pentru alte boli, cum ar fi cancerul pancreatic.

„Știința nu poate fi oprită prin retragerea finanțării dintr-o singură țară”, și-a rezumat Karikó opinia despre deciziile Administrației Trump.

