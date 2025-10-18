Când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin. Dialogul va fi în lipsa lui Zelenski

18-10-2025 | 07:12
donald trump si vladimir putin alaska
Getty

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuţie care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa.

Sabrina Saghin

În acelaşi timp ei doresc să rămână în contact cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat Trump în cadrul întâlnirii avute cu liderul ucrainean, la Casa Albă, vineri.

„Între cei doi preşedinţi există multă ură, ură profundă. Şi nu exagerez când spun că este o situaţie foarte, foarte complicată", a declarat Trump, scrie Agerpres.

El a spus că vor ca totul să fie confortabil pentru toată lumea şi că, într-un fel sau altul, toate cele trei părţi - adică Rusia, Ucraina şi Statele Unite - vor participa, dar că acest lucru se poate face separat.

Cu o zi înainte de întâlnirea cu Zelenski, Trump a vorbit cu Putin la telefon şi i-a propus posibilitatea unei întâlniri personale, spunând că doreşte ca întâlnirea să aibă loc „probabil în următoarele două săptămâni" în capitala Ungariei, Budapesta.

nato putin
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Zelenski cere sprijin militar american

În efortul de a pune capăt războiului Kremlinului împotriva Ucrainei, Donald Trump l-a primit vineri pe Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Trump a declarat că este o onoare să întâlnească un şef de stat atât de puternic. Zelenski a „trecut prin multe", iar SUA au trecut împreună cu el prin aceste momente, a spus Trump, conform dpa.

La a treia sa întâlnire cu preşedintele ucrainean din acest an, liderul de la Casa Albă a subliniat că s-au înţeles foarte bine.

Zelenski încearcă să obţină aprobarea pentru vânzarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, pentru a întări apărarea Kievului împotriva Rusiei.

Rachetele de croazieră ar mări raza de acţiune a Ucrainei şi i-ar permite să adopte o atitudine mai ofensivă faţă de Rusia şi chiar să lovească cu precizie ţinte din Moscova.

Kremlinul avertizează Statele Unite

Încă nu este clar dacă Washingtonul va aproba vânzarea, scrie dpa. Trump a declarat vineri că ar prefera să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina fără a furniza rachete Tomahawk.

Dar Zelenski a declarat că Putin nu are intenţia de a accepta un armistiţiu.

Aflat de joi în capitala SUA, el a spus că doreşte să se întâlnească cu reprezentanţi ai companiilor de armament pentru a consolida capacitatea de apărare a ţării sale. De asemenea, era planificată şi o întâlnire cu reprezentanţii companiilor energetice americane.

Cu o zi înainte de întâlnirea cu Zelenski, Trump a purtat o convorbire telefonică cu preşedintele rus, Vladimir Putin. Trump a sugerat posibilitatea unei întâlniri personale cu Putin şi a spus că doreşte să se întâlnească cu Putin „probabil în următoarele două săptămâni" în capitala Ungariei, Budapesta.

Cei doi s-au întâlnit în august în Alaska, fără Zelenski şi fără rezultate tangibile.

Dacă Putin şi Trump se vor întâlni din nou în acest an ar putea depinde şi de rezultatul discuţiilor cu Zelenski de vineri de la Casa Albă - şi de faptul dacă SUA vor livra rachetele Tomahawk Ucrainei. Dacă vor aproba vânzarea, ţările partenere NATO ar cumpăra cel mai probabil rachetele de la SUA şi le-ar pune la dispoziţia Ucrainei.

Cu toate acestea, Kremlinul a avertizat Washingtonul să nu aprobe vânzarea de rachete Tomahawk către Kiev.

Sursa: Agerpres

UE are la dispoziție 5 ani pentru a se „pregăti” pentru război cu Rusia. Ce cuprinde amplul plan militar al Comisiei Europene
Stiri externe
UE are la dispoziție 5 ani pentru a se „pregăti” pentru război cu Rusia. Ce cuprinde amplul plan militar al Comisiei Europene

Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti pentru război, conform unui plan militar care va fi prezentat joi de Comisia Europeană și care a fost consultat de POLITICO.

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Statul care creează stocuri de cereale pentru a asigura hrana populaţiei în caz de război, pe fondul tensiunilor cu Rusia
Stiri externe
Statul care creează stocuri de cereale pentru a asigura hrana populaţiei în caz de război, pe fondul tensiunilor cu Rusia

Guvernul suedez anunţă, în urma unei creşteri a tensiunilor cu Rusia, că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înfiinţate în nordul Suediei, o regiune de „importanţă militară strategică”, relatează AFP.

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Stiri actuale
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc
Stiri Economice
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk
Stiri externe
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

