Ungaria nu renunță la petrolul rusesc, în ciuda presiunilor din UE și SUA. Orban spune că Trump n-a fost explicit

Stiri externe
01-10-2025 | 20:58
Viktor Orban și Donald Trump
AFP

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, susține că țara sa nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol din Rusia, contrar cererilor din partea președintelui american Donald Trump.

autor
Mihai Niculescu

 De altfel, aceasta reprezintă și dezideratul majorității statelor membre ale Uniunii Europene, iar Ungaria nu se raliază, relatează AFP, preluat de news.ro.

Orban a subliniat că Ungaria nu are nicio altă opțiune în acest sens, iar Trump nu i-a cerut niciodată explicit să întrerupă importurile de petrol rusesc, ci doar să îi prezinte situația. Orbán a afirmat că președintele american respectă suveranitatea statelor, spre deosebire de europeni, pe care i-a descris ca fiind mai agresivi în această privință.

„Preşedintele american respectă suveranitatea altor ţări, mi-a cerut doar să-i prezint situaţia – este o diferenţă importantă, el nu este” ca europenii, „care sunt mai agresivi decât americanii”, a spus, clar, Viktor Orban.

Mai multe țări din UE solicită Ungariei și Slovaciei să înceteze importurile de petrol rusesc, argumentând că veniturile obținute de Rusia din aceste vânzări finanțează efortul de război al Moscovei în Ucraina. Începând din 2022, UE a decis reduceri ale importurilor petroliere rusești, însă a acordat excepții Ungariei și Slovaciei, țări dependente de petrolul rusesc și fără ieșire la mare. Orice modificare a acestor derogări necesită însă acordul ambelor state.

Citește și
drone
Militarnyi: Rusia și Ungaria lansează dezinformări pentru a justifica atacuri cu drone ale Kremlinului în România și Polonia

Pentru a ocoli această situație, Comisia Europeană se gândește să impună taxe vamale asupra importurilor de petrol rusesc provenite din aceste țări, o măsură care poate fi adoptată prin majoritate calificată în UE. De asemenea, Comisia propune ca importurile totale de hidrocarburi din Rusia să fie eliminate până în 2027, iar cele de gaz natural lichefiat chiar până în 2026.

Alternativele nu sunt suficiente

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a explicat recent că din cauza infrastructurii existente în țară, Ungaria nu poate asigura o aprovizionare sigură fără petrolul rusesc. El a prezentat argumentul că alternativele, cum ar fi petrolul din Croația, nu sunt suficiente pentru a înlocui volumele necesare și că realitatea geografică și tehnică impune această dependență.

Ungaria importă anual aproximativ 5 milioane de tone de țiței rusesc prin compania sa energetică de stat MOL, fiind unul dintre cei doi cumpărători direcți de petrol rusesc din UE, alături de Slovacia.

Donald Trump a criticat dur achizițiile de petrol rusesc făcute de europeni, calificându-le drept un comportament „de nescuzat”, deși nu a indicat direct Ungaria. El a cerut membrilor NATO să întrerupă importurile pentru a pune presiune asupra Moscovei să încheie războiul din Ucraina.

Sursa: News.ro

Etichete: Ungaria, donald trump, petrol, Viktor Orban,

Dată publicare: 01-10-2025 20:38

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă
Stiri externe
Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă

Viktor Orban a declarat că Ungaria va doborî dronele rusești care îi vor intra pe teritoriu, minimalizând problema acestora pentru Europa. Premierul pro-rus al Ungariei a spus că Europa este mai puternică decât Rusia, iar Ucraina nu este independentă.

Militarnyi: Rusia și Ungaria lansează dezinformări pentru a justifica atacuri cu drone ale Kremlinului în România și Polonia
Stiri actuale
Militarnyi: Rusia și Ungaria lansează dezinformări pentru a justifica atacuri cu drone ale Kremlinului în România și Polonia

Rusia și Ungaria lansează coordonat dezinformări pentru a justifica atacuri cu drone ale Kremlinului în România și Polonia, potrivit publicației militare ucrainene Militarnyi.

Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine
Stiri Sociale
Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine

Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces.  

Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj
Stiri externe
Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj

Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit agenţiile AFP şi EFE.

Ungaria face lobby intens pentru Putin: „Rusia este de încredere”. Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump
Stiri externe
Ungaria face lobby intens pentru Putin: „Rusia este de încredere”. Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump

Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump, în timp ce ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto vorbea la New York cu omologul rus Serghei Lavrov, într-un demers diplomatic încrucișat, urmat de un mesaj public al Ungariei: ”Rusia este de încredere”.

Recomandări
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga bani frumoși
2 Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa
IMAGO
Stiri externe
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort la un hotel de lux din Paris. SMS-ul „îngrijorător” trimis soției
3 cutremur
Shutterstock
Stiri externe
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a zguduit Indonezia. „Sunt traumatizată de cutremure”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 01 Octombrie 2025

49:04

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28