Ungaria nu renunță la petrolul rusesc, în ciuda presiunilor din UE și SUA. Orban spune că Trump n-a fost explicit

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, susține că țara sa nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol din Rusia, contrar cererilor din partea președintelui american Donald Trump.

De altfel, aceasta reprezintă și dezideratul majorității statelor membre ale Uniunii Europene, iar Ungaria nu se raliază, relatează AFP, preluat de news.ro.

Orban a subliniat că Ungaria nu are nicio altă opțiune în acest sens, iar Trump nu i-a cerut niciodată explicit să întrerupă importurile de petrol rusesc, ci doar să îi prezinte situația. Orbán a afirmat că președintele american respectă suveranitatea statelor, spre deosebire de europeni, pe care i-a descris ca fiind mai agresivi în această privință.

„Preşedintele american respectă suveranitatea altor ţări, mi-a cerut doar să-i prezint situaţia – este o diferenţă importantă, el nu este” ca europenii, „care sunt mai agresivi decât americanii”, a spus, clar, Viktor Orban.

Mai multe țări din UE solicită Ungariei și Slovaciei să înceteze importurile de petrol rusesc, argumentând că veniturile obținute de Rusia din aceste vânzări finanțează efortul de război al Moscovei în Ucraina. Începând din 2022, UE a decis reduceri ale importurilor petroliere rusești, însă a acordat excepții Ungariei și Slovaciei, țări dependente de petrolul rusesc și fără ieșire la mare. Orice modificare a acestor derogări necesită însă acordul ambelor state.

Pentru a ocoli această situație, Comisia Europeană se gândește să impună taxe vamale asupra importurilor de petrol rusesc provenite din aceste țări, o măsură care poate fi adoptată prin majoritate calificată în UE. De asemenea, Comisia propune ca importurile totale de hidrocarburi din Rusia să fie eliminate până în 2027, iar cele de gaz natural lichefiat chiar până în 2026.

Alternativele nu sunt suficiente

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a explicat recent că din cauza infrastructurii existente în țară, Ungaria nu poate asigura o aprovizionare sigură fără petrolul rusesc. El a prezentat argumentul că alternativele, cum ar fi petrolul din Croația, nu sunt suficiente pentru a înlocui volumele necesare și că realitatea geografică și tehnică impune această dependență.

Ungaria importă anual aproximativ 5 milioane de tone de țiței rusesc prin compania sa energetică de stat MOL, fiind unul dintre cei doi cumpărători direcți de petrol rusesc din UE, alături de Slovacia.

Donald Trump a criticat dur achizițiile de petrol rusesc făcute de europeni, calificându-le drept un comportament „de nescuzat”, deși nu a indicat direct Ungaria. El a cerut membrilor NATO să întrerupă importurile pentru a pune presiune asupra Moscovei să încheie războiul din Ucraina.

