Ungaria a respins îndemnul lui Trump de a se „deconecta” de la Rusia. „E un vis frumos”

Ministrul de Externe din Ungaria spune că aprovizionarea cu energie din alte surse este un „vis frumos”, în timp ce îi descrie pe oficialii din Europa de Vest drept „fanatici”.

Ungaria nu va renunța la aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat ministrul de externe al țării pentru The Guardian, în ciuda cererii Casei Albe ca aliații NATO să înceteze să mai cumpere petrol rusesc.

Donald Trump a cerut Europei să oprească importurile de petrol rusesc, dar într-un interviu acordat în marja celei de-a 80-a sesiuni anuale a Adunării Generale a ONU, Péter Szijjártó a declarat: „Nu putem asigura aprovizionarea sigură cu produse energetice a țării noastre fără surse rusești de petrol sau gaze”, adăugând că „înțelege” abordarea lui Trump.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică. Poate fi frumos să visăm să cumpărăm petrol și gaze de undeva, în afară de Rusia, dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură. Și dacă ne uităm la infrastructura fizică, este evident că fără aprovizionarea din Rusia, este imposibil să asigurăm aprovizionarea sigură a țării.”, a mai spus el.

Declarațiile lui Szijjártó au venit după ce Trump a condiționat impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei de deconectarea NATO de la aprovizionarea cu energie din Rusia.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia”, a declarat Trump săptămâna trecută pe platforma sa socială Truth Social.

Cerința a urmat unei serii de termene limită stabilite de Trump pentru Moscova pentru a face progrese în încheierea războiului cu Ucraina, care au trecut fără alte acțiuni. Unii aliați s-au întrebat dacă el dorește cu adevărat să crească presiunea asupra lui Vladimir Putin sau doar să paseze responsabilitatea Europei.

Grupul MOL, deținut de statul maghiar, importă anual aproximativ 5 milioane de tone de petrol prin conducta Druzhba, furnizând țiței rafinăriilor din Ungaria și Slovacia. Aceste două țări au fost cele mai reticente la apelurile de a opri importurile de energie din Rusia.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este unul dintre cei mai apropiați aliați ideologici ai lui Trump în Europa și l-a lăudat în mod regulat. Orbán a criticat, de asemenea, dur Ucraina, păstrând în același timp relații cordiale cu Kremlinul.

Liderii europeni pun presiuni asupra Budapestei

Bloomberg a raportat că UE ia în considerare restricții comerciale care ar putea reduce sau opri livrările de petrol prin conductă și că acestea ar putea fi introduse fără consimțământul unanim, permițând altor țări europene să depășească la vot Budapesta și Bratislava.

„Când vine vorba de cumpărarea petrolului rusesc, acum totul se reduce practic la Ungaria și Slovacia. Sper și mă aștept ca acestea să ia în curând măsuri pentru a ne ajuta să punem capăt acestui masacru. Dacă nu, vor urma consecințe.”, a scris Lindsey Graham, un aliat al lui Trump care se numără printre cei mai mari susținători ai Ucrainei din anturajul său.

Liderii europeni au făcut presiuni asupra Ungariei și Slovaciei să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, dar apelurile au fost ignorate.

Ungaria se bazează pe SUA

Într-un interviu acordat weekendul trecut pentru Guardian, președintele Finlandei, Alexander Stubb, care a devenit unul dintre liderii europeni care comunică cel mai des cu Trump, a declarat că există „două căi” în recentele afirmații ale lui Trump: că va adopta o poziție mai dură față de Rusia doar dacă Europa va majora tarifele aplicate Chinei și va înceta să mai cumpere petrol rusesc.

„Prima cale este ca Europa să înceteze să mai cumpere petrol și gaze rusești. Cred că Trump are perfectă dreptate în această privință. Și aici trebuie să exercităm presiuni asupra Ungariei și Slovaciei, care încă fac acest lucru”, a spus Stubb. Când a fost întrebat ce instrumente ar putea fi utilizate pentru a exercita presiuni asupra celor două țări, el a răspuns că „asta depinde de comisie”.

În schimb, Stubb a spus că Europa nu dispune de „instrumente legale” pentru tarife, dar ar putea lucra la sancțiuni mai dure.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, într-un interviu acordat săptămâna trecută ziarului Guardian la Kiev, a declarat că susține apelul lui Trump către Europa de a înceta să mai cumpere petrol rusesc.

„Sper că președintele Orbán de la Budapesta va auzi acest lucru și va da curs apelului președintelui Trump de a înceta să mai cumpere petrol rusesc. Ungaria poate să-și procure petrolul din sud”, a spus Sikorski.

Întrebat luni despre presiunea europeană, Szijjártó i-a numit pe oficialii din Europa de Vest „fanatici” și a spus că este „total imposibil să se poarte un dialog rațional, bazat pe fapte și bun simț”.

Dar, în timp ce relațiile cu Bruxelles rămân tensionate, relația cu SUA s-a îmbunătățit semnificativ, a adăugat el, spunând că Ungaria a fost „singurul guvern european care a ținut pumnii pentru victoria lui Trump”.

„SUA sunt acum un prieten. Așadar, a avea președintele american ca prieten este cu totul altceva decât atunci când acesta exercită presiuni asupra ta, indiferent de cât de severe sunt acestea din partea Bruxelles-ului.”, a spus el.

