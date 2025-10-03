Ungaria a semnat cel mai mare contract de achiziție GNL din istoria sa. Nu e Rusia: ”Suntem dependenți de vecinii noștri”

03-10-2025 | 10:09
Shutterstock

Ungaria a anunțat semnarea celui mai mare contract de achiziție gaz natural lichefiat (GNL) din istoria sa cu francezii de ENGIE. Acordul valabil 10 ani a fost încheiat prin MVM, firma de stat maghiară căreia i s-a refuzat preluarea E.ON România.

Cristian Anton

Ungaria a semnat cu gigantul francez ENGIE un contract pe cel mai lung termen din istoria sa pentru achiziţia de gaz natural lichefiat (GNL), acord care va reprezenta în viitor un pilon important al securităţii energetice a ţării, a anunţat Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, scrie Hirado.

Szijjarto a declarat, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare dintre MVM CEEnergy şi ENGIE Energy Marketing Singapore, că Ungaria va achiziţiona în perioada 2028 – 2038 câte 400 milioane de metri cubi de GNL anual, adică un total de 4 miliarde de metri cubi, de la compania energetică franceză.

Ministrul a subliniat că acest acord are cel mai lung termen încheiat vreodată de Ungaria pentru achiziţia de gaz natural lichefiat şi că va constitui un pilon important al securităţii aprovizionării energetice în perioada următoare.

În ultimii ani, am putut observa creşteri dramatice, chiar absurde, ale preţurilor pe pieţele energetice. Rute de transport, care au funcţionat în mod fiabil timp de decenii, au devenit victime ale conflictelor politice, iar cel mai grav este că problema aprovizionării cu energie a fost complet politizată şi ideologizată”, a afirmat şeful diplomaţiei ungare.

Citește și
Viktor Orban și Donald Trump
Ungaria nu renunță la petrolul rusesc, în ciuda presiunilor din UE și SUA. Orban spune că Trump n-a fost explicit

”Suntem dependenți de vecinii noștri și chiar de vecinii vecinilor noștri”

Szijjarto a spus că aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică şi geografică, deoarece resursele energetice pot fi cumpărate doar de acolo de unde există conducte, întrucât Ungaria nu are ieşire la mare.

Suntem dependenţi de vecinii noştri şi chiar de vecinii vecinilor noştri atunci când este vorba de aprovizionarea sigură a ţării cu energie. În ultimii ani am făcut tot ce era posibil. Am realizat investiţii de sute de milioane de euro în Ungaria, în urma cărora reţeaua noastră de transport al gazelor naturale este interconectată cu şase dintre cele şapte ţări vecine şi, în limitele raţionalului, am făcut totul pentru diversificare”, a declarat Peter Szijjarto.

Acesta a menţionat că, în viziunea Guvernului ungar, diversificarea înseamnă posibilitatea achiziţionării resurselor energetice din cât mai multe surse şi prin cât mai multe rute, şi nu înlocuirea conexiunilor existente şi funcţionale.

Pentru noi, diversificare nu înseamnă că dacă se deschide o rută de transport, închidem o alta. Aceasta nu este diversificare, ci cu totul altceva”, a precizat ministrul.

Contractul ENGIE, încheiat de firma maghiară care voia să preia E.ON România 

Contractul cu ENGIE a fost încheiat prin MVM, compania maghiară de stat care a încercat să preia filiala E.ON din România.

Autoritățile de la București au respins însă tranzacția, întrucât MVM este legată direct de Kremlin, iar prin preluarea E.ON din România, ungurii ar fi comercializat în țara noastră gazele rusești.

Practic, cei 3,4 milioane de clienți români ai E.ON ar fi ajuns în situația de a finanța direct războiul lui Vladimir Putin.

Rusia furnizează anual circa 4,5 miliarde de metri cubi de gaze Ungariei, Gazprom suplimentând însă constant această cantitate. În paralel, Ungaria a anunțat că a semnat precontracte pentru achiziția de gaze românești din Marea Neagră.

Uriașul zăcământ din perimetrul Neptun Deep, care va transforma țara noastră în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, urmează să fie comercializat începând, cel mai probabil, cu anul 2027. 

Concluzia la care au ajuns liderii europeni la reuniunea de la Copenhaga. „Este o amenințare cu care ne confruntăm”

Sursa: StirilePROTV

