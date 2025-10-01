De ce plătește România „cel mai scump curent”: Vindem în Ungaria cu un leu şi importăm cu 2.500 între orele 18-22

01-10-2025 | 22:17
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plăteşte, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa.

Sabrina Saghin

El a exemplificat spunând că, în ultima săptămână, în medie, România plăteşte 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce media Franţei este de 61 de euro.

Ivan a adăugat că România vinde megawatt-ul în Ungaria cu un leu şi are intervale de timp, între orele 18-22, când importă megawatt-ul cu 1.000 de lei, 2.000 de lei şi chiar 2.500 de lei. Ministrul Energiei a precizat că în anii trecuţi a fost o situaţie extremă, când România a plătit 27.000 de lei pentru un megawatt.

„Eu am venit de trei luni la Ministerul Energiei şi am luat fiecare proiect în parte, am luat structura costurilor ca să înţeleg şi eu cum Dumnezeu ajungem ca astăzi să avem un kilowatt-oră (kWh) plătit şi cu un 1,30, 1,50, 1,55. Era fix la începutul mandatului. România astăzi plăteşte cel mai scump curent uneori, pe anumite intervale orare, din Europa, pe medie avem pe tranzacţiile pe bursă în ultima săptămână o medie de 145 de euro şi vă dau o comparaţie: Franţa, care are media de 61 de euro per megawatt-oră. În ultimii 10 ani, România a scos din producţie aproximativ 7.000 de megawaţi capacitate de producţie bazată pe gaz şi pe cărbune, capacitate de producţie în bandă şi nu a pus în loc decât 1.200 de megawaţi, altă capacitate de producţie energie electrică în bandă”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Antena 3, preluat de News.ro.

El a adăugat că România a vândut, marţi, megawatt-ul în Ungaria cu un leu şi importă uneori chiar şi cu 2.500 de lei.

Bolojan a anunțat când vor scădea facturile la curent. ”Trebuie să investim în centrale pe gaz, să terminăm hidrocentralele”

„A investit masiv în panouri fotovoltaice, fără a asigura la pachet şi capacităţi de stocare. Când avem soare în România, avem şi în Bulgaria, şi în Grecia şi în Ungaria, şi în Austria şi în toată zona noastră. Vă dau datele de ieri. România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenţi, cu un leu megawatt-ul. Şi avem intervale de timp în care, între 6 şi 10 seara, România importă megawatt-ul de energie cu 1.000, 2.000, chiar 2.500 de lei. Am avut anul trecut situaţii, că am cerut statistici, o extremă, era cu 27.000 de lei un megawatt, o extremă. Dar în momentul de faţă avem aceste aberaţii din cauză că nu avem suficientă energie. Şi România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat în importator”, a afirmat ministrul Energiei.

El a fost întrebat dacă România a fost obligată de cineva să scoată din producţie cei aproximativ 7.000 de megawaţi.

Ministrul Energiei explică deciziile PNRR și interacțiunea cu Comisia Europeană

„România şi-a asumat prin PNRR şi pot fi întrebaţi miniştrii Fondurilor Europene de atunci cum România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare, şi anume să închidă minele şi centralele pe cărbune din Valea Jiului şi de la Complexul Energetic Oltenia până 31 decembrie 2025. În comparaţie, Germania sau Polonia au ales ca şi ţintă 2040, respectiv 2050”, a transmis Bogdan Ivan.

El a subliniat că reprezentanţii Comisiei Europene i-au spus că România şi-a asumat această ţintă şi că nu i-a fost impusă.

„Cei din Comisia Europeană, când m-am dus acum două săptămâni să renegociez deschiderea jalonului 119, prin care am cerut o amânare pentru închiderea centralelor pe cărbune din România, pentru că am avea un pericol real de energie insuficientă şi de blackout, mi-au spus: domnule ministru, România şi-a asumat ţinta asta, nu noi. Noi v-am dat 2,6 miliarde de euro să faceţi noi capacităţi de producţie a energiei bazate pe gaz, cum aţi ales voi. Aveţi contracte de finanţare semnate din 2022-2023, proiectele astea sunt pe hârtie. Licitaţiile au fost făcute, nu au venit ofertanţii, iar noi astăzi suntem într-o situaţie extrem de complicată ca în trei luni de zile să rezolvăm o problemă acută a Sistemului Energetic Naţional şi să convingem Comisia Europeană că nu vom închide centralele pe cărbune până când nu vom avea noi capacităţi de a le înlocui sau de a plăti 2 miliarde de euro înapoi, pentru că banii noi i-am luat”, a afirmat Bogdan Ivan.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 01-10-2025 22:17

Inflația accelerează în zona euro – 2,2% în septembrie, în ciuda scăderii prețurilor la energie
Inflația accelerează în zona euro – 2,2% în septembrie, în ciuda scăderii prețurilor la energie

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut în septembrie, depăşind ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile, transmite Reuters.

Bolojan a anunțat când vor scădea facturile la curent. ”Trebuie să investim în centrale pe gaz, să terminăm hidrocentralele”
Bolojan a anunțat când vor scădea facturile la curent. ”Trebuie să investim în centrale pe gaz, să terminăm hidrocentralele”

Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan. El a explicat că acest lucru se va întâmpla datorită unităţilor de stocare a energiei fotovoltaice.

Rambutan – fructul ciudat cu gust dulce și beneficii surprinzătoare. Cum se mănâncă
Rambutan – fructul ciudat cu gust dulce și beneficii surprinzătoare. Cum se mănâncă

Rambutanul este un fruct exotic cu aspect neobișnuit și gust dulce, apreciat pentru proprietățile sale nutritive și beneficiile pentru sănătate. Consumat corect, aduce energie, vitamine și antioxidanți într-un mod delicios.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

