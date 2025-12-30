În noaptea dintre ani, distracția este asigurată la PROTEVELION. Raluka: „Dăm startul noului an cu energie bună”

30-12-2025 | 12:40
Pentru al cincilea an la rând, Raluka și Pavel Bartoș vor fi gazdele alături de care trecerea dintre ani va fi una cu cântec și veselie.

În noaptea de 31 decembrie, începând cu ora 20:00, unii dintre cei mai mari artiști ai României vor duce distracția la cote maxime la PROTEVELION 2026! Muzica, dansul, momentele de roast și prestațiile surprinzătoare ale vedetelor îndrăgite vor contura o seară specială, plină de voie bună.

„Va fi acel PROTEVELION la care cei de acasă se așteaptă! Cu multă distracție, oameni faini, bună dispoziție, momente senzaționale și umor cât cuprinde. Eu, dacă aș vrea să am distracție, emoție și să petrec alături de cei dragi – asta aș face, m-aș uita la PROTEVELION! Noi aducem exact ce vrea omul să vadă în noaptea dintre ani”, declară Pavel Bartoș. Iar co-prezentatoarea lui, Raluka îl completează, spunând că: „PROTEVELIONUL e acel moment din an în care totul se întâmplă: distracție la maximum, momente incredibile unul după altul și mult, mult râs. Alături de Pavel Bartoș, dăm startul noului an cu energie bună, surprize și un show care chiar te ține în fața televizorului. Garantat: Revelionul acesta se va râde mult”.

Ediția de anul acesta a Protevelionului va aduce și o noutate. Vedetele vor fi provocate să pună în scenă prestații speciale, împreună cu invitați surpriză, pe care vor trebui să îi recunoască doar după... umbră! Dacă îi vor ghici și ce momente inedite vor începe astfel, rămâne de văzut în noaptea dintre ani.

Coloana sonoră a serii va fi semnată de artiști consacrați, printre care se numără Andra, Loredana, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes, Smiley, Emilia Dorobanțu, Taraful de la Vărbilău, Ionel Tudorache, Diana Matei, alături de mulți alți cântăreți, care vor urca pe scenă cu momente pline de energie, transformând seara într-un show cu adevărat spectaculos.

Hohotele de râs vor fi greu de stăpânit când actori precum Carmen Tănase, George Ivașcu, Cosmin Seleși și Lucian Ghimiși vor interpreta scenete pline de umor. Totodată, Cabral va aduce o serie de provocări sărite de pe fix, la care râsul este garantat.

Prinde indiciul și câștigă 10.000 de euro.

În noaptea de Revelion, poți câștiga 10.000 de euro! Tot ce ai de făcut este să urmărești emisiunea, să prinzi cel puțin unul dintre cele 6 indicii diferite care apar pe ecran, să accesezi site-ul destinat concursului și să completezi formularul de înscriere cu indiciul corect. Mai multe informații pot fi regăsite în regulamentul oficial disponibil pe site-ul: Prinde indiciul | PROTEVELION | PRO TV.

Miercuri, 31 decembrie, începând cu ora 20:00, nu ratați la PRO TV și în același timp pe VOYO, cea mai tare petrecere a anului: PROTEVELIONUL.

PROTEVELION 2026 – Te distrăm de nu te vezi!

