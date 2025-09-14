Mercedes, BMW și Audi își mută producția de mașini electrice în Ungaria. ”Ne aflăm în fața unor succese uriașe”

14-09-2025 | 15:00
Mercedes, BMW și Audi își mută cea mai importantă parte a producției lor de mașini electrice în Ungaria, care exultă și anunță că se află ”în fața unor succese uriașe”.

 

Cristian Anton

Industria auto din Ungaria se află din nou în faţa unor succese uriaşe, întrucât cei mai mari producători germani de automobile continuă să aibă încredere în Ungaria, iar dacă industria auto creşte, atunci creşte şi economia ţării - a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, la München, potrivit Hirado.

Szijjarto a anunțat că Mercedes, BMW și Audi ”au decis să relocheze în Ungaria cele mai importante procese de producţie ale noii ere bazate pe propulsia electrică”.

La Győr, Audi va stabili până la sfârşitul anului un record de producţie în domeniul construcţiei de automobile şi, din primăvara viitoare, va începe producţia noii generaţii de motoare electrice. BMW îşi va inaugura pe 26 septembrie fabrica de la Debrecen, iar acolo se va produce noul model iX3, care este vedeta acestei expoziţii de la München, una dintre cele mai mari din lume. Numărul comenzilor este atât de mare încât deja discutăm despre noi proiecte comune cu BMW pentru perioada următoare”, a spus Szijjarto.

”Această încredere a fost răsplătită de Ungaria”

De asemenea, ”construcţia fabricii Mercedes de la Kecskemét se apropie, de asemenea, de finalizare, aici urmând să fie deschisă cea mai mare uzină auto din Ungaria. Mercedes a decis ca la Kecskemét să fie produse şi modelele electrice din clasa C. Noua fabrică va putea produce anual între 300.000 – 350.000 de automobile”.

Avem perspective excelente, companiile auto germane şi-au plasat încrederea deplină în Ungaria, iar această încredere a fost răsplătită de Ungaria şi de poporul maghiar”, a adăugat Peter Szijjarto.

