Ungaria organizează ”cea mai complexă operațiune militară”, în paralel cu exercițiile Rusiei | VIDEO & FOTO

Stiri externe
11-09-2025 | 16:38
Adaptive Hussars 2025
Regimentul 1 Arme de Foc și Gardă Fluvială MH

Ungaria găzduiește ”cea mai complexă operațiune militară” a sa, la care participă întreaga armată maghiară, alături de alte trupe NATO. Operațiunea Adaptive Hussars 2025 se desfășoară în contextul exercițiilor militare Zapad, anunțate de Rusia.

 

autor
Cristian Anton

Ungaria găzduieşte în prezent ”cea mai mare şi mai complexă operaţiune militară”, denumită Adaptive Hussars 2025 (ADHU25), a declarat Gábor Böröndi, şeful Statului Major al Armatei, scrie Hirado.

Operațiunea implică întreaga armată maghiară și desfășoară exerciții militare de amploare alături de trupe din state aliate NATO.

Operațiunea Adaptive Hussars 2025 se desfășoară în paralel cu exercițiile militare Zapad 2025, organizate de Rusia și Belarus și care au stârnit deja temeri profunde în rândul europenilor.

militari
China și Rusia vor face exerciții militare, patrule navale și aeriene comune. Care este scopul operațiunii

Moscova va masa în perioada 12-16 septembrie zeci de mii de soldați la granița cu Polonia și Lituania și va lansa provocări militare agresive la adresa Europei. O primă astfel de provocare a fost operațiunea prin care a trimis drone în Polonia, care s-a văzut nevoită să le doboare în ceea ce a catalogat drept cel mai mare pericol de izbucnire a unei confruntări militare directe de la Al Doilea Război Mondial încoace.

În timpul unei etape a exerciţiului militar din Ungaria, respectiv traversarea Dunării, generalul-colonel Gábor Böröndi a declarat că acest exerciţiu de apărare este cea mai mare, implică cel mai mare număr de persoane şi cea mai mare tehnică, cu participarea a peste 200 de vehicule şi 22 000 de persoane, în momentul prezent fiind în acţiune 7.068 de militari.

Militarii ungari, într-o formaţie internaţională şi cu acoperirea croaţilor, şi-au îndeplinit sarcinile cu un înalt nivel de profesionalism – a relatat generalul, adăugând: „Putem fi mândri de soldaţii unguri, iar poporul ungar să fie mândru de armata ungară”.

La operațiunea maghiară participă trupe NATO din Croația, Slovacia, Italia, Turcia și SUA

Generalul maghiar a spus despre exerciţiul Adaptive Hussars 2025 că a implicat toate categoriile de arme ale armatei ungare, care au colaborat pentru a îndeplini sarcinile într-un cadru guvernamental complex, împreună cu organizaţii şi experţi din administraţia civilă şi administraţia apărării, în interesul apărării ţării.

După cum a explicat, seria de exerciţii de şase săptămâni, desfăşurată în formaţie NATO şi cu trupe NATO, implicând întreaga armată ungară, este de mare amploare şi implică costuri de ordinul miliardelor. La această operaţiune participă, pe lângă plutonul de poliţie militară croată, şi o companie italiană de puşcaşi, cu întăriri din Slovacia, dar va sosi şi o companie turcă şi se aşteaptă venirea unei companii americane.

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist, Gábor Böröndi a reamintit că guvernul ungar a anunţat în 2016 programul „Zrínyi 2026”, în cadrul căruia forţele armate ungare trec printr-un proces de restructurare şi transformare, dar reînnoirea dă deja rezultate spectaculoase.

”Avem cea mai modernă flotă de elicoptare din Europa”

După cum a precizat, „avem flota noastră Gripen şi avem cea mai modernă flotă de elicoptere din Europa; Lynx este cel mai modern vehicul de luptă fabricat la Zalaegerszeg, iar Leopard A7+ este cel mai modern tanc disponibil în prezent în Europa”, arată sursa citată.

Cu toate acestea, puterea Armatei Ungare rezidă în echipamentul, motivaţia şi pregătirea militarilor – a subliniat generalul.

Traversarea Dunării cu debarcare a fost una din etapele exerciţiului care a început la 1 septembrie şi a fost executată de Regimentul Tehnic 14 „II. Rákóczi Ferenc” împreună cu Brigada 30 de Infanterie Blindată „Kinizsi Pál” şi Grupul de Armată Terestră Multinaţional în Avanpost al NATO, în zona localităţilor Fajsz şi Dombori.

În cursul exerciţiului, înainte de traversare a fost respins un atac simulat cu drone de un vânător de drone din Regimentul 2 de Recunoaştere „Bornemissza Gergely” al Armatei Ungare, după care a fost nevoie de înlăturarea unui vehicul avariat şi de acordarea de asistenţă sanitară pasagerilor acestuia.

În timpul traversării fluviului au fost transportate vehiculele de luptă pe elemente de pod plutitor, în timp ce vehicule de transport amfibii cu şenile PTSZ au efectuat traversarea echipajelor vehiculelor de luptă şi a forţelor de debarcare.

Instalarea şi operarea punctului de traversare cu debarcare, care a demonstrat capacităţile regimentului tehnic, a beneficiat de sprijin aerian din partea Brigăzii 86 de elicoptere „Kiss József”, precum şi de sprijinul navelor militare şi a forţelor de recunoaştere.

Putin arată adevărată față a Rusiei: ”Oriunde calcă un soldat rus, acel loc este al nostru”. Amenință direct cu atac nuclear

Sursa: StirilePROTV

Etichete: NATO, Ungaria, dunare, drone, exercitii militare, pregatiri, traversare, doborat,

Dată publicare: 11-09-2025 16:38

