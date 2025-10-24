Una dintre marile puteri militare ale lumii se pregătește să desfășoare „racheta monstru”. Poate lovi la 5.000 de km

Coreea de Sud a anunțat că va începe să desfășoare la sfârșitul anului cea mai mare rachetă balistică de până acum – un proiectil cunoscut de mass-media locală drept „rachetă monstru”.

Marcând, astfel, o îmbunătățire semnificativă a arsenalului său convențional, pe fondul tensiunilor crescânde cu Coreea de Nord, care deține arme nucleare, scrie Yahoo News.

Ministrul apărării, Ahn Gyu-back, a declarat recent pentru Yonhap News că Coreea de Sud trebuie să construiască un număr „considerabil” de rachete Hyunmoo-5 pentru a „atinge un echilibru al terorii” în fața amenințării reprezentate de Coreea de Nord și că este nevoie de o rachetă de nouă generație, cu o putere și mai mare.

Hyunmoo-5 a fost prezentată pe plan intern ca un răspuns la cererile tot mai numeroase pentru o forță de descurajare nucleară. Coreea de Sud este semnatară a Tratatului de neproliferare nucleară, iar Hyunmoo-5 este o rachetă convențională.

Ce este „rachetă monstru” Hyunmoo-5

Hyunmoo-5 este o rachetă balistică cu o greutate de aproximativ 36 de tone, care poate transporta, potrivit rapoartelor, o ogivă de opt tone. Aceasta transportă o încărcătură explozivă de tip „bunker buster”, capabilă să pătrundă adânc în subteran pentru a distruge buncărele puternic fortificate în care liderii nord-coreeni s-ar putea adăposti în cazul unui conflict. Se estimează că are o lungime de aproximativ 16 metri și este proiectată ca o rachetă sol-sol, capabilă să fie lansată de pe o platformă mobilă. Se spune că raza sa de acțiune variază de la 600 km la peste 5.000 km, în funcție de încărcătura utilă.

Un oficial al Ministerului Apărării a declarat pentru Guardian că detaliile tehnice specifice și calendarul de livrare nu pot fi confirmate din motive de securitate națională.

De ce a fost dezvoltată racheta

Ideea rachetei a fost concepută pentru prima dată după o serie de atacuri mortale ale Coreei de Nord în 2010 – scufundarea navei de război Cheonan și bombardarea insulei Yeonpyeong – în care au murit 50 de sud-coreeni.

Coreea de Sud se bazează pe „umbrela nucleară” a SUA și, prin urmare, nu deține arme nucleare proprii. Dr. Yang Uk, expert în apărare la Institutul Asan pentru Studii Politice din Seul, a declarat: „Nu avem arme nucleare, așa că singura apărare pe care o avem este să dezvoltăm cele mai puternice arme convenționale posibile”.

Cu toate acestea, dezvoltarea rachetei Hyunmoo-5 a fost blocată de restricțiile impuse de SUA asupra încărcăturii rachetelor sud-coreene până în 2017, când Donald Trump a ridicat aceste limite în urma testului cu bomba cu hidrogen efectuat de Coreea de Nord.

Lansarea programată a rachetei Hyunmoo-5 are loc în contextul în care Coreea de Nord a prezentat recent, în cadrul unei parade militare, propria rachetă balistică intercontinentală Hwasong-20, care ar putea lovi teritoriul continental al Statelor Unite.

Ce înseamnă acest lucru pentru relațiile cu Coreea de Nord

Desfășurarea viitoare a rachetei are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Nord și Sud. Phenianul a ignorat Seulul de când președintele Lee Jae Myung a preluat funcția în iunie, în ciuda gesturilor de pace ale lui Lee.

Lee a adoptat, de asemenea, apărarea autonomă ca piatră de temelie a președinției sale, reflectând schimbarea strategică mai amplă a Coreei de Sud către o mai mare autonomie.

El a criticat ceea ce numește „mentalitatea supusă” a celor care cred că Coreea de Sud nu se poate apăra fără sprijinul militar străin, chiar dacă țara menține alianța de securitate cu Statele Unite.

Se estimează că Coreea de Sud cheltuiește anual de 1,4 ori mai mult decât întregul PIB al Coreei de Nord pentru apărare și ocupă locul cinci la nivel mondial în ceea ce privește puterea militară. Exporturile de arme au devenit una dintre industriile cu cea mai rapidă creștere din țară de la invazia Rusiei în Ucraina.

Vorbind la târgul de arme ADEX de la Seul din această săptămână, Lee a promis cheltuieli de apărare „mai mari decât se aștepta” pentru a face din Coreea de Sud a patra putere mondială în industria de apărare.

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă Hyunmoo-5 va descuraja provocările nord-coreene sau va escalada și mai mult tensiunile regionale.

Este probabil ca Coreea de Nord să respingă public amenințările convenționale, afirmând în același timp superioritatea nucleară. Cu toate acestea, dr. Yang Uk de la Institutul Asan consideră că noua capacitate ar trebui să fie îngrijorătoare pentru conducerea de la Phenian. „Vor fi și ar trebui să fie speriați”, a spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













