Urs de 250 de kilograme, instalat sub casa unei familii din California. Autoritățile nu reușesc să-l alunge

22-12-2025 | 08:15
Un urs... s-a instalat sub locuința unei familii din California și nu se dă dus cu niciun chip.

 

Intrusul de aproape 250 de kilograme a rupt o plasă exterioară și a pătruns în spațiul mic de sub casă.

Oamenii au încercat să-l sperie cu zgomote puternice. Apoi, au chemat autoritățile în ajutor.

Nici măcar capcanele cu mirosuri îmbietoare, puse de cei de la protecția animalelor, nu au reușit să-l scoată afară.

Proprietarul a încercat și singur să-l atragă cu asemenea trucuri. Însă... a adus în curte o a doua sălbăticiune, care a fost îndepărtată.

Până când va reuși să scape de musafirul nepoftit, omul și-a instalat camere, ca să știe dacă uriașul își schimbă locul.

Sursa: Pro TV

