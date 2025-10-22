Coreea de Nord a lansat rachete balistice, după câteva luni. Phenianul și-a testat puterea înaintea summitului din Sud

22-10-2025 | 07:47
rachete balistice
AFP

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit, transmite AFP.

autor
Sabrina Saghin

Şefii de Stat Major din Seul au declarat că au „detectat mai multe proiectile, considerate a fi rachete balistice cu rază scurtă de acţiune".

Rachetele au fost lansate în jurul orei 8:10 miercuri (2310 GMT marţi), dintr-o zonă la sud de capitala Phenian şi au zburat aproximativ 350 de kilometri, a declarat armata Seulului.

Phenianul își testează puterea înaintea summitului

Lansarea a fost prima de acest gen de la preluarea funcţiei de către preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, în iunie.

Trump a declarat că speră să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, probabil în acest an, după mai multe întâlniri în timpul primului mandat al preşedintelui republican.

Kim Jong-un
Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele

Mass-media de stat din Nord a indicat că Kim este deschis la discuţii viitoare, cu rezerva că Statele Unite renunţă la cererea „delirantă" ca Phenianul să renunţe la arsenalul său nuclear.

Kim Jong Un își consolidează imaginea de forță

Coreea de Nord a prezentat luna aceasta ceea ce a numit „cea mai puternică" rachetă balistică intercontinentală, la o paradă militară la care au participat oficiali de top din Rusia şi China.

În septembrie, Kim a supravegheat un test al unui motor cu combustibil solid utilizat pentru rachete nucleare cu rază lungă de acţiune. Mass-media de stat a declarat că a fost al nouălea şi ultimul test al motorului, indicând faptul că un test complet al noului ICBM ar putea fi efectuat în lunile următoare.

Programul de rachete „în creştere şi active”

Lansarea a fost „un răspuns la Trump şi la recentele sale mişcări", a declarat Park Won-gon, profesor la Universitatea Ewha Womans din Seul.

Kim Jong Un „afirmă, de asemenea, prezenţa regimului său în timpul unui eveniment găzduit de Seul, aşa cum a făcut şi înainte", a adăugat el.

Trump urmează să sosească în Coreea de Sud pe 29 octombrie pentru Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

Coreea de Nord a efectuat de ani de zile zboruri de testare a rachetelor cu rază lungă de acţiune, despre care susţine că pot ajunge în Statele Unite continentale.

Cererea SUA ca Kim să renunţe la armele interzise a fost mult timp un obstacol între cele două ţări, dar Phenianul a indicat recent o nouă deschidere faţă de discuţiile cu Statele Unite.

Kim s-a întâlnit cu Trump de trei ori pentru summit-uri de profil în timpul primului mandat al liderului SUA, înainte ca discuţiile să eşueze la Hanoi, în 2019, cu privire la ce concesii a fost pregătit Phenianul pentru armele sale atomice. În septembrie, Kim a declarat că are „amintiri plăcute" despre aceste discuţii cu Trump şi că este deschis la o altă întâlnire.

„Dacă Statele Unite renunţă la obsesia delirantă pentru denuclearizare şi, pe baza recunoaşterii realităţii, doresc cu adevărat o convieţuire paşnică cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem întâlni", a declarat el, citat de presa de stat.

Phenianul se află sub sancţiuni succesive din partea ONU pentru programele sale nucleare şi de rachete. Coreea de Nord a declarat în repetate rânduri că nu intenţionează să renunţe la arsenalul său şi a lucrat pentru a consolida legăturile cu vechii parteneri China şi Rusia.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, SUA, coreea de nord, China, rachete, kim jong-un,

Dată publicare: 22-10-2025 07:46

Se pregătesc pentru ce e mai rău. Coreea de Sud construiește buncăre antiatomice, sub amenințarea nucleară a Coreei de Nord
Stiri externe
Se pregătesc pentru ce e mai rău. Coreea de Sud construiește buncăre antiatomice, sub amenințarea nucleară a Coreei de Nord

Coreea de Sud va construi buncăre capabile să reziste atacurilor nucleare, biologice sau chimice, urmare a amenințărilor sporite din Coreea de Nord. Primul astfel de adăpost va fi amplasat sub un complex de locuințe din Seul.

 

Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele
Stiri externe
Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele

Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back, în faţa parlamentului, relatează Reuters.

 

Liderul nord-coreean şi-a etalat „cea mai puternică" rachetă la o paradă militară de la care au lipsit Xi şi Putin. FOTO
Stiri externe
Liderul nord-coreean şi-a etalat „cea mai puternică” rachetă la o paradă militară de la care au lipsit Xi şi Putin. FOTO

Coreea de Nord a prezentat noua sa rachetă Hwasong-20, descrisă drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice” al țării.

Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului
Stiri actuale
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute. RO-Alert, emis pentru posibila cădere de obiecte din spațiul aerian
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute. RO-Alert, emis pentru posibila cădere de obiecte din spațiul aerian

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate"
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

