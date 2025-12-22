„Avatar: Foc și Cenușă”, pe primul loc în box-office-ul american. Încasările sunt sub cele ale primelor două filme

22-12-2025 | 08:13
avatar

„Avatar: Foc și Cenușă” - al treilea film din saga SF de mare succes a lui James Cameron - este pe primul loc în box-office-ul american.

Știrile PRO TV

Pelicula a avut încasări de 88 de milioane de dolari doar în Statele Unite. La nivel mondial, proiecția a strâns 345 de milioane de dolari, mai puțin decât primele două filme din serie.

Excepție face China, unde „Avatar: Foc și Cenușă” s-a bucurat de încasări record de aproape 60 de milioane de dolari.

În acest film nou, îi găsim pe Jake Sully, jucat de Sam Worthington, și pe Neytiri, interpretată de Zoe Saldaña, în timp ce luptă pentru supraviețuire în universul Pandora.

