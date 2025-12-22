Un șofer de 24 de ani, beat, s-a răsturnat cu mașina într-un sens giratoriu din Tecuci. Camerele au surprins momentul

Un șofer de 24 de ani, băut bine, a provocat un grav accident pe o stradă din Tecuci.

O cameră de supraveghere a surprins cum tânărul pierde controlul mașinii, care lovește cu putere scuarul de la intrarea într-un sens giratoriu.

Vehiculul se izbește și de câteva indicatoare, se rostogolește și se oprește în rond. Atât bărbatul de la volan, cât și pasagerul din dreapta au ajuns la spital cu răni.

Șoferul a fost verificat cu etilotestul, care a indicat 1,36 la mie. Acum, are un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

