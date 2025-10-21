O tânără a dat foc blocului în care locuia în timp ce încerca să ardă un gândac cu o brichetă și un spray. O vecină a murit

Stiri Diverse
21-10-2025 | 16:03
pompieri coreea de sud
Shutterstock

O tânără din Coreea de Sud a dat foc blocului ei în timp ce încerca să omoare o gândac de bucătărie, iar o femeie a murit, informează mass-media locală.

autor
Aura Trif

O vecină a femeii a murit după ce a căzut încercând să scape printr-o fereastră, scrie BBC.

Femeia, aflată în jurul vârstei de 20 de ani, a declarat poliției că a încercat să dea foc gândacului cu o brichetă și un spray inflamabil, adăugând că mai folosea această metodă și înainte. Însă luni, obiecte din locuința ei au luat foc.

Poliția din orașul Osan, din nordul țării, a spus că femeia ar putea fi acuzată de pornirea accidentală a incendiului și de ucidere din culpă.

Metoda periculoasă, promovată pe rețelele sociale

Arderea gândacilor flăcări improvizate a devenit o metodă nouă de a scăpa de dăunători, popularizată prin videoclipuri pe rețelele sociale.

Citește și
Kim Jong-un
Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele

În 2018, un bărbat australian a dat foc bucătăriei sale încercând să omoare simiar gândaci.

Femeia care a murit în incendiul din orașul Osan, o cetățeană chineză în jurul vârstei de 30 de ani, locuia la etajul cinci al clădirii împreună cu soțul și copilul lor de două luni.

Când au realizat că a izbucnit un incendiu, cuplul a deschis fereastra și a cerut ajutor.

Ei și-au trecut copilul pe fereastră către un vecin din blocul alăturat, apoi au încercat să se evacueze și ei.

Soțul femeii a reușit să sară în blocul alăturat. Ea a încercat să facă același lucru, dar a căzut pe fereastră. A fost dusă la spital, dar a fost declarată decedată câteva ore mai târziu.

Poliția a spus că crede că cei doi au încercat să scape pe fereastră deoarece fumul gros din incendiu blocase scările, relatează mass-media locală.

Clădirea are magazine comerciale la parter și 32 de locuințe de la etajul doi până la cinci.

Alți opt locatari au suferit de inhalare de fum din cauza incendiului.

Prima tornadă cu victime în Franța din ultimii 17 ani. O persoană a murit și alte nouă sunt rănite

Sursa: BBC

Etichete: incendiu, Coreea de Sud, gandac,

Dată publicare: 21-10-2025 16:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Se pregătesc pentru ce e mai rău. Coreea de Sud construiește buncăre antiatomice, sub amenințarea nucleară a Coreei de Nord
Stiri externe
Se pregătesc pentru ce e mai rău. Coreea de Sud construiește buncăre antiatomice, sub amenințarea nucleară a Coreei de Nord

Coreea de Sud va construi buncăre capabile să reziste atacurilor nucleare, biologice sau chimice, urmare a amenințărilor sporite din Coreea de Nord. Primul astfel de adăpost va fi amplasat sub un complex de locuințe din Seul.

 

Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele
Stiri externe
Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele

Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back, în faţa parlamentului, relatează Reuters.

 

Liderul nord-coreean şi-a etalat „cea mai puternică” rachetă la o paradă militară de la care au lipsit Xi şi Putin. FOTO
Stiri externe
Liderul nord-coreean şi-a etalat „cea mai puternică” rachetă la o paradă militară de la care au lipsit Xi şi Putin. FOTO

Coreea de Nord a prezentat noua sa rachetă Hwasong-20, descrisă drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice” al țării.

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie
Stiri Politice
Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, au declarat surse pentru știrileprotv.ro.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28