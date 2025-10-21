O tânără a dat foc blocului în care locuia în timp ce încerca să ardă un gândac cu o brichetă și un spray. O vecină a murit

O tânără din Coreea de Sud a dat foc blocului ei în timp ce încerca să omoare o gândac de bucătărie, iar o femeie a murit, informează mass-media locală.

O vecină a femeii a murit după ce a căzut încercând să scape printr-o fereastră, scrie BBC.

Femeia, aflată în jurul vârstei de 20 de ani, a declarat poliției că a încercat să dea foc gândacului cu o brichetă și un spray inflamabil, adăugând că mai folosea această metodă și înainte. Însă luni, obiecte din locuința ei au luat foc.

Poliția din orașul Osan, din nordul țării, a spus că femeia ar putea fi acuzată de pornirea accidentală a incendiului și de ucidere din culpă.

Metoda periculoasă, promovată pe rețelele sociale

Arderea gândacilor flăcări improvizate a devenit o metodă nouă de a scăpa de dăunători, popularizată prin videoclipuri pe rețelele sociale.

În 2018, un bărbat australian a dat foc bucătăriei sale încercând să omoare simiar gândaci.

Femeia care a murit în incendiul din orașul Osan, o cetățeană chineză în jurul vârstei de 30 de ani, locuia la etajul cinci al clădirii împreună cu soțul și copilul lor de două luni.

Când au realizat că a izbucnit un incendiu, cuplul a deschis fereastra și a cerut ajutor.

Ei și-au trecut copilul pe fereastră către un vecin din blocul alăturat, apoi au încercat să se evacueze și ei.

Soțul femeii a reușit să sară în blocul alăturat. Ea a încercat să facă același lucru, dar a căzut pe fereastră. A fost dusă la spital, dar a fost declarată decedată câteva ore mai târziu.

Poliția a spus că crede că cei doi au încercat să scape pe fereastră deoarece fumul gros din incendiu blocase scările, relatează mass-media locală.

Clădirea are magazine comerciale la parter și 32 de locuințe de la etajul doi până la cinci.

Alți opt locatari au suferit de inhalare de fum din cauza incendiului.

