Saleh Mohammadi, o stea în ascensiune din Qom, ar fi fost torturat pentru a mărturisi infracțiunea capitală de „război împotriva lui Dumnezeu”, adolescentul fiind executat fără un proces echitabil, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, potrivit New York Post.

„Execuția sa a fost o crimă politică flagrantă, parte a tiparului Republicii Islamice de a viza sportivii pentru a înăbuși disidența și a teroriza societatea”, a declarat Nima Far, activist pentru drepturile omului și sportiv iranian, pentru Fox News.

Mohammadi, împreună cu alți protestatari, Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi, au fost acuzați că au ucis doi polițiști „cu cuțite și săbii” în timpul protestelor din ianuarie, potrivit presei de stat iraniene. În ciuda apelurilor din partea SUA, protestatarii au fost găsiți vinovați și executați de autoritățile de la Teheran.

Acuzații de procese simulate și mărturisiri forțate

După arestările în masă din timpul protestelor din ianuarie, președintele Trump a declarat că a primit asigurări de la Teheran că execuțiile nu vor avea loc, susținând că ar fi salvat viața a aproximativ 800 de demonstranți.

„Ni s-a spus că uciderile din Iran se opresc — s-au oprit — se opresc”, a declarat Trump la acel moment. „Nu există niciun plan pentru execuții sau pentru o execuție — așa mi s-a spus din surse sigure.”

Teheranul a negat însă afirmațiile președintelui și a accelerat procesele inculpaților după ce SUA și Israel au declanșat războiul împotriva Iranului.

Amnesty International a condamnat execuțiile, susținând că bărbaților li s-a refuzat „dreptul la o apărare adecvată și au fost forțați să facă „mărturisiri’”. Organizația a precizat că cei trei au fost judecați în cadrul unor „proceduri accelerate care nu au semănat deloc cu un proces real”.

Far a spus că execuția de joi reprezintă o repetare tulburătoare a execuției din 2020 a luptătorului campion Navid Afkari, condamnat pentru uciderea unui agent de securitate iranian în timpul unui protest din 2018.

Presiuni internaționale și apeluri la sancțiuni sportive

Far a cerut Comitetului Internațional Olimpic și organizației United World Wrestling să ia măsuri împotriva Iranului pentru brutalitatea sa față de sportivi.

„Iranul trebuie interzis din competițiile internaționale până când oprește execuțiile protestatarilor și sportivilor, eliberează persoanele încarcerate în procese simulate și încetează represaliile împotriva celor care vorbesc sau defectează”, a declarat Far.

Execuțiile au loc în contextul în care echipa feminină de fotbal a Iranului s-a întors în țară miercuri.

Jucătoarele au fost catalogate drept „trădătoare în timp de război” după ce nu au cântat imnul național la Cupa Asiei, la începutul acestei luni, iar cinci dintre ele au renunțat la cererile de azil în Australia după ce membrii familiilor lor ar fi fost amenințați.

Activista iraniano-americană Masih Alinejad a declarat că execuțiile transmit un semnal clar că represiunile brutale vor continua și a cerut organizației Global Athlete să susțină protestatarii.

„Fac apel la @GlobalAthleteHQ să fie alături de sportivii iranieni care sunt reduși la tăcere, închiși și executați doar pentru că își ridică vocea”, a scris ea pe X. „Nu este vorba doar despre sport. Este vorba despre demnitatea umană”, a adăugat Alinejad.

Temeri privind noi execuții după proteste sângeroase

Centrul pentru Documentarea Drepturilor Omului din Iran a condamnat, de asemenea, execuțiile, avertizând că spânzurarea celor trei bărbați a fost „menită să creeze o atmosferă de intimidare și descurajare” pentru a împiedica protestele împotriva regimului.

Există temeri că Iranul va recurge la noi execuții după arestările în masă din timpul protestelor din 8 și 9 ianuarie, în care forțele de securitate de la Teheran ar fi ucis peste 7.000 de demonstranți, potrivit Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA.

Amploarea reală a atrocităților a ieșit la iveală abia mai târziu, din cauza unei pene naționale de internet.

Execuțiile au avut loc la doar o zi după ce autoritățile iraniene l-au executat pe Kouroush Keyvani, cetățean cu dublă cetățenie iraniano-suedeză, sub acuzația de spionaj pentru Israel.