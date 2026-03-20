Temperaturile ajung la normal în cea mai mare parte a țării. Vor fi 6...7 grade în estul Transilvaniei și 14 grade în sudul Banatului.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă. Sunt posibile și câteva ploi slabe, iar vântul ajunge la viteze de până la 60 km/h. Temperaturile cresc ușor și la amiază vor fi 13 grade la Tulcea.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit toată ziua și nu este exclus să plouă slab. Vântul agită atmosfera, iar temperaturile cresc cu 4...5 grade față de joi.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi mohorâtă, poate și câțiva stropi de ploaie. Se încălzește și pe aici și se ating 13 grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile urcă până la 13 grade la Satu Mare, dar norii persistă și în această zonă. S-ar putea să picure puțin, iar în zona Orientalilor apar precipitații slabe, sub formă de lapoviță și ninsoare.

În schimb, în ținuturile vestice găsim vreme mai bună: apare soarele printre nori, iar vântul va sufla cel mult moderat. Temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate joi.

În Transilvania, acum dimineață este cam frig, mai ales în depresiuni. Peste zi s-ar putea să plouă slab, iar în zonele de munte, doar trecător, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se răcorește ușor. La amiază vor fi cel mult 10 grade la Târgu Mureș.

În Oltenia, găsim vreme destul de bună, chiar dacă mai apar și câțiva nori pe parcursul zilei. Vântul va fi ceva mai activ, iar temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 12 grade.

În regiunile sudice, găsim vreme închisă, un vânt mai insistent, poate și câteva ploi slabe. După prânz se vor înregistra cel mult 13 grade.

În București, ziua de vineri aduce mulți nori. Se încălzește ușor și se ating 13 grade, iar vântul o să bată cu 35...45 km/h. La noapte, înnorările persistă, iar minima va ajunge la 4 grade.

La munte, cerul rămâne acoperit de nori. În Orientali și Meridionali apar precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. În Carpații de Curbură, vântul bate cu 70...80 km/h, iar temperaturile din stațiuni vor fi comparabile cu cele de joi.