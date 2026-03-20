La o zi după ce Israelul a atacat principalul câmp de gaze al Iranului, într-o escaladare bruscă a războiului, Netanyahu a declarat, într-o conferință de presă, că Teheranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu, o afirmație contestată de agenția de supraveghere nucleară a ONU.

Într-o conferință de presă de 45 de minute, Netanyahu a încercat să apere operațiunile militare ale țării sale, chiar dacă atacurile asupra câmpului South Pars din Iran au inspirat lovituri de represalii asupra centrelor energetice din întregul Golful Persic, determinând o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie.

Întrebat de un reporter despre atacul asupra South Pars, Netanyahu a spus că Israelul a acționat singur. „Președintele Trump ne-a cerut să amânăm viitoare atacuri”, a spus el.

Trump, vulnerabil din punct de vedere politic la creșterea prețurilor la combustibil în rândul electoratului său de bază, a criticat dur aliații care au răspuns cu prudență la cererile sale de a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, canalul prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Rute alternative la Ormuz prin Israel

Netanyahu a spus că, în opinia sa, ar trebui găsite rute alternative către Ormuz, sugerând, aparent, un potențial beneficiu pentru Israel în urma unei închideri prelungite a strâmtorii.

„Este suficient să aveți conducte de petrol și conducte de gaz care să traverseze Peninsula Arabică, spre vest, până în Israel, până la porturile noastre de la Marea Mediterană, și ați eliminat pentru totdeauna punctele de strangulare”, a spus Netanyahu. „Văd asta ca o schimbare reală care va urma acestui război”, a adăugat el.

SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, după luni de discuții axate în principal pe programul nuclear al Teheranului, care nu au dus la un acord.

Netanyahu a declarat că, după 20 de zile de război, „Iranul nu mai are astăzi capacitatea de a îmbogăți uraniu și nici posibilitatea de a produce rachete”. El nu a furnizat dovezi pentru niciuna dintre aceste afirmații.

Contrazis de șeful AIEA

Însă șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi, pentru CBS News, că o mare parte din capacitatea de îmbogățire nucleară a Iranului „a supraviețuit”.

„Ei au capacitățile, au cunoștințele, au capacitatea industrială de a face asta”, a spus Grossi.

Netanyahu nu a comentat nimic despre stocul de uraniu puternic îmbogățit al Teheranului, despre care se crede că ar fi îngropat sub situl nuclear iranian din Isfahan, în urma atacurilor americane din iunie.

Israelul și țările din Golf au fost ținta unor atacuri intense cu rachete și drone iraniene de la începutul războiului.

„Nu acționăm doar pentru a distruge rachetele balistice rămase și ceea ce a mai rămas din programul nuclear – foarte puțin – ci și pentru a distruge industriile care permit producția acestor programe”, a spus Netanyahu.

„Componentă terestră” posibilă în luptele din Iran

În ciuda războiului care durează de aproape trei săptămâni, este încă prea devreme pentru a spune dacă iranienii vor ieși în stradă pentru a încerca să-și răstoarne guvernul, a spus Netanyahu.

„Depinde de poporul iranian să demonstreze asta, să aleagă momentul și să se ridice la înălțimea momentului”, a declarat el.

Netanyahu a afirmat că răsturnarea guvernului nu ar fi posibilă doar cu lovituri aeriene și a sugerat că ar putea exista o potențială acțiune terestră. „Trebuie să existe și o componentă terestră. Există multe posibilități pentru această componentă terestră și îmi permit să nu vă împărtășesc toate aceste posibilități”, a spus Netanyahu.