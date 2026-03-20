Alexandru Bălan a petrecut 6 luni în spatele gratiilor, pentru tentativă de trădare și divulgare de informații care amenință securitatea națională a României.

Inculpatul a fost trimis de curând în judecată, după ce a fost acuzat că ar fi oferit informații clasificate strict secrete unor ofițeri ai KGB-ului din Belarus.

Bălan i-a convins totuși pe judecătorii instanței supreme să-l plaseze în arest la domiciliu. Acum, va trebui să poarte o brățară electronică de monitorizare.

În plus, a fost avertizat că, la cel mai mic semn că ar încerca, încă o dată, să ia legătura cu ofițerii bieloruși sau să divulge informații secrete, va fi arestat din nou.

Alexandru Bălan respinge în continuare toate acuzațiile, prin intermediul avocatului, și se declară nevinovat.