Un bărbat care și-a tunat duba și s-a lăudat pe Facebook a rămas fără ea. Poliția germană i-a confiscat-o

15-09-2025 | 23:24
Mașină falsă de poliție Germania
Polizeidirektion Chemnitz

Un bărbat de 36 de ani din din Germania și-a colantat mașina astfel încât să semene cu cele ale Poliției germane, doar că în față, cu litere mari, nu scria „Polizei”, ci „Folizei”.

El a adăugat și un girofar cu LED, și astfel a rezultat o mașină de poliție falsă, potrivit tag24.de.

Poliția rutieră din Chemnitz nu a văzut cu ochi buni această idee.

În cadrul unei anchete penale sub suspiciunea de uzurpare de calități oficiale, a fost confiscat un Mercedes Transporter. Se pare că s-a urmărit crearea impresiei că ar fi vorba de un autovehicul real de patrulare”, a precizat poliția. 

Bărbatul nu și-a ascuns fapta, ba mai mult s-a și lăudat pe Facebook. El a postat încă din 24 martie că și-a transformat mașina:

Folizei e aproape gata. Dintr-un Vito argintiu și plictisitor a ieșit un Folizei strălucitor”, a precizat bărbatul. 

Însă joi, polițiștii au descins la locuința bărbatului și au ridicat imediat autoutilitara. Au fost confiscate și echipamente precum telefonul mobil și laptopul.

Bărbatul a apărut apoi într-un videoclip pe rețelele sociale unde a povestit totul. 

În această dimineață am avut parte de o percheziție din partea poliției din Chemnitz. Mi-au fost ridicate telefonul de serviciu și laptopul. De aceea momentan nu sunt disponibil”, a precizat el.

Nu este prima dată când bărbatul atrage atenția cu o astfel de acțiune. Pe 6 iulie 2024 a fost oprit de un control al poliției cu un Opel - și acel vehicul avea aspect de mașină de poliție și avea și un girofar. 

Sursa: tag24.de

