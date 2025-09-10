Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat

Stiri actuale
10-09-2025 | 19:38
×
Codul embed a fost copiat

Un român, căutat de peste 10 ani și condamnat în Italia, pentru că a șantajat mai mulți preoți catolici cu presupuse înregistrări ale unor acte sexuale, a fost prins în Elveția.

autor
Elena Bejinaru

Individul fugise înainte ca instanța să se pronunțe. Acum încearcă să obțină indulgența autorităților și promite că va ajuta la rezolvarea unei crime, care s-a petrecut în 2007.

Flavius Savu, acum în vârstă de 44 de ani, a cerut 250.000 de euro de la doi preoți din Garlasco, sub amenințarea că va face publice o serie de înregistrări compromițătoare. A primit bani, în mai multe tranșe, apoi s-a adresat superiorilor de la dieceză, pentru a obține și mai mult.

Superiorul preotului: Filmările pe care le-ai făcut, unde au fost făcute?
Flavius Savu: În dormitorul lui.
Superiorul preotului: Cine participa acolo? Are doar cu unul o dată? Sau cu mai mulți tineri?
Flavius Savu: Este și cu două femei. Însă eu nu am probe cu femeile. Dar tineri, tineri.
Superiorul preotului: Ai cerut 150.000 euro, pe care ți i-am dat, se înțelege?
Flavius Savu: Ascultă această înregistrare și alți bani îmi vei da când îți aduc tot. Mă voi vedea cu tine la Roma și îți aduc originalul pe stick. Dacă vrei, bine. Dacă nu, prieteni ca înainte.
Superiorul preotului: Ei, o să vedem dacă…
Flavius Savu: Dacă nu-mi dai bani, o fac publică!”

În cele din urmă, preoții au anunțat poliția, care a organizat un flagrant.

Citește și
arest
Un angajat al unei instituții publice, acuzat de lipsire de libertate și șantaj. Doi complici, sub control judiciar

Carabinierii, deghizați în preoți, s-au întâlnit cu șantajistul și un complice al său pentru a le înmâna – chipurile – un plic care conținea banii promiși, în schimbul tăcerii. În urma acțiunii, ambii au fost trimiși în judecată.

La proces, unul dintre preoți a recunoscut că a avut o relație sexuală cu un bărbat, însă a susținut că restul acuzațiilor erau născociri. Înainte ca instanța să-l condamne la 5 ani și jumătate de închisoare, Flavius Savu a dispărut. A fost prins marți, în Elveția. Individul promite acum că îi va ajuta pe anchetatori să rezolve o crimă comisă acum 18 ani. În 2007, Chiara Poggi, o tânără de 26 de ani, a fost ucisă în propria casă.

Crina Suceveanu, jurnalistă în Italia: „Pe marginea acestui caz au apărut întotdeauna suspiciuni, neclarități, precum și martori, care prin declarațiile lor continuă să schimbe versiunea oficială dată de autorități.”

Încă de când era fugar, românul Flavius Savu a declarat presei din Italia că fata ar fi fost omorâtă pentru că știa de presupusele fapte necurate petrecute în biserică. El va fi audiat când ajunge în Italia.

ELCEN rămâne fără conducere după ancheta DNA: Șpăgi de milioane de euro și stenograme explozive despre contracte la suprapreț

Sursa: Pro TV

Etichete: roman, santaj, arest, preot,

Dată publicare: 10-09-2025 19:37

Articol recomandat de sport.ro
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
Citește și...
Ungaria transmite un mesaj ciudat Ucrainei: ”Ni s-a oferit darul vieții lungi”
Stiri externe
Ungaria transmite un mesaj ciudat Ucrainei: ”Ni s-a oferit darul vieții lungi”

Războiul declarațiilor dintre Ungaria și Ucraina continuă, iar Budapesta acuză acum Kievul de șantaj, pe fondul incidentelor de război prin care ucrainenii au avariat conducta ce aprovizionează Ungaria și Slolavia cu petrol rusesc.

Un angajat al unei instituții publice, acuzat de lipsire de libertate și șantaj. Doi complici, sub control judiciar
Stiri actuale
Un angajat al unei instituții publice, acuzat de lipsire de libertate și șantaj. Doi complici, sub control judiciar

Un bărbat de 35 de ani, angajat al unei instituții publice de stat din Capitală, care se ocupă cu colectarea deșeurilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de polițiștii de lipsire de libertate, șantaj, distrugere și amenințare.

Doi ofițeri de poliție din Argeș sunt cercetați pentru două infracțiuni. Unul dintre ei a fost reținut. Ce a descoperit DGA
Stiri Justitie
Doi ofițeri de poliție din Argeș sunt cercetați pentru două infracțiuni. Unul dintre ei a fost reținut. Ce a descoperit DGA

Doi ofiţeri de poliţie sunt cercetaţi pentru şantaj şi divulgare de informaţii nepublice, unul dintre aceştia, ofiţer la Operaţiuni Speciale în cadrul IPJ Argeş fiind reţinut şi urmând să fie prezentat instanţei cu propunerea de arestare preventivă.

Recomandări
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”
Stiri externe
Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat
Stiri Justitie
Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei a fost arestat preventiv, pentru următoarele 30 de zile. Magistrații de la Curtea de Apel, au judecat aproape trei ore, propunerea celor de la DIICOT.

Top citite
1 romania nationala de fotbal
Facebook: Echipa națională de fotbal a României
Stiri Sport
Cipru – România 2-2. Rezultat de egalitate în meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate întâlni sufletul pereche
3 Volodimir Zelenski
Getty
Stiri externe
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în 3-4 luni
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Septembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28