Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat

Un român, căutat de peste 10 ani și condamnat în Italia, pentru că a șantajat mai mulți preoți catolici cu presupuse înregistrări ale unor acte sexuale, a fost prins în Elveția.

Individul fugise înainte ca instanța să se pronunțe. Acum încearcă să obțină indulgența autorităților și promite că va ajuta la rezolvarea unei crime, care s-a petrecut în 2007.

Flavius Savu, acum în vârstă de 44 de ani, a cerut 250.000 de euro de la doi preoți din Garlasco, sub amenințarea că va face publice o serie de înregistrări compromițătoare. A primit bani, în mai multe tranșe, apoi s-a adresat superiorilor de la dieceză, pentru a obține și mai mult.

„Superiorul preotului: Filmările pe care le-ai făcut, unde au fost făcute?

Flavius Savu: În dormitorul lui.

Superiorul preotului: Cine participa acolo? Are doar cu unul o dată? Sau cu mai mulți tineri?

Flavius Savu: Este și cu două femei. Însă eu nu am probe cu femeile. Dar tineri, tineri.

Superiorul preotului: Ai cerut 150.000 euro, pe care ți i-am dat, se înțelege?

Flavius Savu: Ascultă această înregistrare și alți bani îmi vei da când îți aduc tot. Mă voi vedea cu tine la Roma și îți aduc originalul pe stick. Dacă vrei, bine. Dacă nu, prieteni ca înainte.

Superiorul preotului: Ei, o să vedem dacă…

Flavius Savu: Dacă nu-mi dai bani, o fac publică!”

În cele din urmă, preoții au anunțat poliția, care a organizat un flagrant.

Carabinierii, deghizați în preoți, s-au întâlnit cu șantajistul și un complice al său pentru a le înmâna – chipurile – un plic care conținea banii promiși, în schimbul tăcerii. În urma acțiunii, ambii au fost trimiși în judecată.

La proces, unul dintre preoți a recunoscut că a avut o relație sexuală cu un bărbat, însă a susținut că restul acuzațiilor erau născociri. Înainte ca instanța să-l condamne la 5 ani și jumătate de închisoare, Flavius Savu a dispărut. A fost prins marți, în Elveția. Individul promite acum că îi va ajuta pe anchetatori să rezolve o crimă comisă acum 18 ani. În 2007, Chiara Poggi, o tânără de 26 de ani, a fost ucisă în propria casă.

Crina Suceveanu, jurnalistă în Italia: „Pe marginea acestui caz au apărut întotdeauna suspiciuni, neclarități, precum și martori, care prin declarațiile lor continuă să schimbe versiunea oficială dată de autorități.”

Încă de când era fugar, românul Flavius Savu a declarat presei din Italia că fata ar fi fost omorâtă pentru că știa de presupusele fapte necurate petrecute în biserică. El va fi audiat când ajunge în Italia.

