Un român din șase nu a ajuns la dentist în ultimul an. Trei sferturi recunosc că amână vizita chiar și dacă au dureri

Un român din șase nu a reușit să ajungă la dentist în ultimul an deși avea nevoie, potrivit unei analize europene. Eurostat arată că România este printre țările cu cel mai scăzut nivel de acces la servicii stomatologice după Grecia și Letonia.

Pentru cei aflați în risc de sărăcie situația este dramatică. Aproape jumătate dintre ei nu trec pragul cabinetului stomatologic nici măcar când au dureri.

Vasile Bârsan lucrează într-un spital din Brașov, dar recunoaște că a ajuns la stomatolog doar când dinții i-au fost complet compromiși, iar singurul tratament posibil a fost extracția.

Reporter: „Și cum reușiți să mestecați?”

Vasile Bârsan: „Așa, bine.”

Reporter: „De cât timp spuneați că n-ați mai fost la dentist?”

Vasile Bârsan: „De vreo 4, 5 ani.”

Reporter: „Și când ați fost ultima oară, pentru ce ați fost?”

Vasile Bârsan: „Cu o măsea.”

Reporter: „Ați scos-o?”

Vasile Bârsan: „Am scos-o! Și gata.”

Reporter: „Și jos câți mai aveți?”

Vasile Bârsan: „Vreo trei, patru.”

Românii ajung la dentist doar atunci când au dureri

Trei sferturi dintre adulți recunosc că amână vizita la dentist când îi doare o măsea. Opt din zece aleg să ia calmante și antibiotice fără recomandare medicală – arată o cercetare realizată de Colegiul Medicilor Stomatologi.

Datele Colegiului Medicilor Stomatologi arată că două treimi dintre români au carii multiple – în medie, patru. Un adult din cinci are infecții dentare, la fel și unul din zece copii.

De multe ori, oamenii ajung târziu la medic, când costurile sunt uriașe.

Victor Macovei, medic stomatolog: „De exemplu, o plombiță e 250 și dacă lasă acel dinte să se distrugă, se poate ajunge pentru un dinte și la 2.500, prețul poate crește și de zece ori.”

Claudia Costache, medic stomatolog: „Sunt pacienți care vin doar la nevoie, sunt pacienți care vin în mod regulat, dar se poate întâmpla ca un pacient să nu se adreseze niciodată unui dentist.”

România, sub media UE la cheltuielile pentru igiena orală

Românii stau prost și la capitolul igienă orală. Cheltuiesc în medie 35 de lei pe an pentru pastă de dinți, apă de gură și ață dentară, potrivit unui studiu.

Media europeană este dublă. Doar 56% dintre adulți se spală pe dinți de două ori pe zi, 20% doar dimineața, iar aproape un sfert nu au o rutină de îngrijire.

