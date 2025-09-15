Un român este acuzat că a vandalizat mai multe sinagogi și clădiri evreiești din Londra, cu fluide corporale

Stiri externe
15-09-2025 | 07:16
politie londra
Shutterstock

Poliția britanică a acuzat un bărbat de 37 de ani, cu nume românesc, de vandalism religios asupra unor sinagogi din nord-vestul Londrei, relatează Reuters.

autor
Aura Trif

Şapte sedii evreieşti au fost ţinta unor incidente separate în ultimele zece zile, a declarat poliţia, inclusiv patru sinagogi care au fost murdărite cu o „substanţă”, în timp ce un „lichid” a fost împrăştiat către o şcoală şi peste o maşină.

„Substanţa” şi „lichidul” erau fluide corporale, a relatat Sky News.

Poliţia a calificat aceste acte drept „revoltătoare şi îngrozitoare”.

Câte capete de acuzare a primit

Poliţia a anunţat că l-a acuzat pe Ionuţ-Cristian Bold, fără domiciliu stabil, de şase capete de acuzare pentru daune penale agravate de motive rasiale sau religioase, trei capete de acuzare de distrugere a proprietăţii şi alte infracţiuni. Acesta urmează să fie audiat luni în faţa Tribunalului Magistraturii din Willesden, unde îşi va prezenta pledoaria.

Citește și
roman santaj
Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat

„Vom trata întotdeauna acuzaţiile de această natură cu maximă seriozitate, iar aceste acuzaţii sunt rezultatul unei anchete efectuate de o echipă de poliţişti locali”, a declarat superintendentul Zubin Writer într-un comunicat.

Nivelul antisemitismului în Marea Britanie a crescut brusc în urma atacurilor din 7 octombrie 2023 ale Hamas asupra Israelului şi a războiului care a urmat în Gaza, iar ţara a suferit al doilea cel mai grav an din punct de vedere al antisemitismului în 2024, cu peste 3.500 de incidente înregistrate, a declarat în februarie organismul evreiesc care oferă consiliere comunităţilor în materie de securitate.

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Sursa: News.ro

Etichete: roman, atac, londra, sinagoga,

Dată publicare: 15-09-2025 07:06

Articol recomandat de sport.ro
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Citește și...
Statul român cumpără un avion, din bani europeni. Cum arată aeronava care va păzi frontierele României
Stiri Diverse
Statul român cumpără un avion, din bani europeni. Cum arată aeronava care va păzi frontierele României

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărăre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziţionarea unui Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe şi controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene.  

Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat
Stiri actuale
Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat

Un român, căutat de peste 10 ani și condamnat în Italia, pentru că a șantajat mai mulți preoți catolici cu presupuse înregistrări ale unor acte sexuale, a fost prins în Elveția.

Caravana „Românii au talent” a ajuns la Cluj: începe căutarea celui mai talentat român
Romanii au talent
Caravana „Românii au talent” a ajuns la Cluj: începe căutarea celui mai talentat român

Cea mai mare scenă a țării este gata să caute, pentru a 16-a oară, cel mai talentat român! Caravana „Românii au talent” a ajuns în acest weekend la Cluj.

Recomandări
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor
Romania, te iubesc!
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

După ei, potopul, partea a II-a. Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem și soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași.

Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece
Stiri Politice
Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece

Plenul Senatului va dezbate şi vota luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei, informează site-ul forului legislativ. Ministrul Daniel David a anunțat că va demisiona dacă moțiunea trece. 

Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE
Stiri externe
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat duminică la incidentul pătrunderii unei drone ruseşti în spaţiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranităţii UE”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28