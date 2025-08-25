Un român și-a uitat soția într-o parcare, pe o autostradă din Germania. A condus 70 km până să-și dea seama

Un român a avut parte de probleme după ce și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Doar fiul lor și-a dat seama că mama lipsește, după 45 de minute.

O familie de români care călătorea pe o autostradă din Bavaria a trecut printr-o situație incredibilă, duminică. Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, a oprit într-o parcare pentru o pauză, dar nu și-a dat seama că soția sa coborâse și ea din mașină. A plecat mai departe fără să observe lipsa ei, iar femeia a rămas singură, scrie Bild.

Abia la următoarea oprire, într-o stație de alimentare din Bad Camberg (landul Hessa), bărbatul și-a dat seama că soția nu este în mașină. Trecuseră deja 45 de minute de când plecaseră din parcare. Băiatul lor, în vârstă de 11 ani, s-a trezit din somn și i-a spus tatălui că mama coborâse la toaletă, dar nu se mai întorsese.

Totul a început când bărbatul i-a întrebat pe soția și fiul său, care dormeau, dacă vor să meargă la toaletă, potrivit poliției. Amândoi au spus că nu, dar femeia s-a răzgândit și a coborât, fără ca el să observe. Între timp, copilul adormise din nou, iar bărbatul a plecat la drum, crezând că sunt cu toții în mașină.

Femeia a cerut ajutorul altui șofer român

Femeia, abandonată fără telefon, a cerut ajutorul unui șofer de autocar aflat în parcare, care i-a oferit acces la telefon și i-a dat un loc în vehicul. Poliția a declarat: „Echipajul rutier din Wiesbaden a reușit să stabilească o legătură telefonică indirectă cu femeia. Aceasta se afla într-un autocar românesc, în zona orașului Hanau, la circa 70 de kilometri distanță, și nu știa ce să facă mai departe.”

În cele din urmă, familia a fost reunită cu ajutorul poliției și al șoferului autocarului. Însă, înainte de a-și continua călătoria, bărbatul a avut parte de o discuție serioasă din partea soției sale, după cum au relatat agenții de poliție.

