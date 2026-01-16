Donald Trump a primit medalia mult râvnită. Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a ajuns, în sfârșit, la el
Şefa opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado a anunţat joi, în faţa sediului Capitoliului, că i-a oferit preşedintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care la primit în 2025, scrie The Associated Press, preluat de News.ro.
Ea a declarat presei, în faţa sediului Capitoliului, că a făcut acest lucru „în semn de recunoaştere a angajamentului său unic faţă de libertatea noastră”.
„I-am oferit preşedintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat ea.
Opozanta venezueleană a luat masa joi, la Casa Albă, cu Donald Trump, care a declarat la Fox News că ar fi „o mare onoare” pentru el ca ea să-i cedeze distincţia sau o împartă cu el.
Cum a explicat Maria Corina Machado gestul
Pentru a-şi explica gestul, María Corina Machado a făcut o comparaţie cu marchizul de Lafayette, un ofiţer francez care a ajutat Statele Unite în timpul Războiului de Independenţă împotriva Marii Britanii.
Ea a spus că el i-a remis o medalie cu efigia primului preşedinte american, George Washington, lui Simon Bolivar.
Venezuela a purtat cu succes o serie de lupte de independenţă împotriva Spaniei.
„200 de ani mai târziu, poporul lui Bolivar îi dă moştenitorului lui Washington o medalie, cea a unui Premiul Nobel pentru Pace, ca o recunoaştere a angajamentului său unic în favoarea libertăţii noastre”, a declarat ea.
Preşedintele american a îndepărtat-o, până în prezent, pe opozantă din strategia sa în Venezuela.
Casa Albă nu a anunţat imediat dacă Donald Trump a acceptat medalia lui Machado - o disticţie după care tânjeşte de mult timp.
Maria Corina Machado a propus, după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace, să-l împartă cu locatarul Casei Albe.
Machado a fost primită de o muţime de simpatizanţi şi jurnalişti după întâlnirea cu Trump şi după ce s-a întâlnit, după aceea, cu senatori pe Capitol Hill.
Maria Corina Machado nu a răspuns presei, care a întrebat-o dacă Trump a acceptat medalia, scrie Reuters.
Ea şi-a salutat susţinătorii adunaţi la Congres, potrivit unui fotograf AFP, după care s-a dus la Capitoliu, la o întâlnire cu congresmeni.
Ce a declarat Donald Trump
Donald Trump a lăudat joi „gestul magnific" al liderei opoziţiei venezuelene, notează AFP, preluat de Agerpres.
„Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Ce gest magnific de respect reciproc. Mulţumesc, Maria!", a scris pe platforma sa Truth Social preşedintele american care râvneşte deschis la acest premiu.
„Îl merită. A fost un moment foarte emoţionant", a spus Maria Corina Machado într-un interviu acordat Fox News.
Nobel Peace Center, muzeu situat la Oslo, capitala Norvegiei, a precizat oportun joi pe X că laureaţii pot dispune de medalia aurită asociată distincţiei după cum consideră de cuviinţă.
A adăugat însă: „O medalie îşi poate schimba proprietarul, dar nu şi numele unui laureat".
