Un star al muzicii country irită administraţia Trump prin versuri împotriva Poliţiei imigraţiei

Stiri externe
09-10-2025 | 19:12
Zach Bryan
Getty

Cântărețul american Zach Bryan a fost criticat de Guvernul SUA după ce a lansat un cântec în care atacă acțiunile Poliției imigrației, potrivit AFP.

autor
Ioana Andreescu

Cântăreţul, în vârstă de 29 de ani, care umple stadioane la concertele sale, graţie unui stil muzical apreciat de obicei de conservatorii americani, a publicat recent un fragment dintr-un nou cântec al său pe Instagram, ale cărui versuri afirmă că "ICE va veni să-ţi spargă uşa" şi că "toţi copiii sunt speriaţi şi singuri".

Zach Bryan, ironizat de autoritățile americane după lansarea piesei „Bad News”

"Sper că el va înţelege că acest cântec este complet lipsit de respect, nu doar faţă de forţele de ordine, ci şi faţă de această ţară", a reacţionat secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, întrebată pe această temă de un influencer cu simpatii politice de dreapta.

O purtătoare de cuvânt a aceluiaşi secretariat i-a sugerat, de asemenea, artistului american "să se limiteze la 'Pink Skies'", un cântec în care acesta îşi exprima mândria faţă de oraşul său natal. Acelaşi secretariat american l-a ironizat pe artist pe reţeaua de socializare X publicând un videoclip ce arată agenţi de la ICE arestând migranţi, având ca fundal sonor un alt cântec al acestui star country.

Zach Bryan, care a servit şapte ani în marina americană şi ai cărui părinţi sunt amândoi foşti militari, a respins marţi criticile vizând noua lui piesă, intitulată "Bad News", care ar reflecta, potrivit opiniei sale, dragostea sa pentru propria ţară.

Citește și
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski: Dacă Donald Trump ne dă rachete Tomahawk, vom face lobby pentru Premiul Nobel pentru Pace

"Văzând câtă agitaţie a stârnit acest cântec, nu numai că mă simt jenat, dar şi puţin speriat", a declarat artistul într-un mesaj pe Instagram.

"Când veţi asculta restul cântecului, veţi înţelege contextul complet, care critică ambele tabere", atât stânga, cât şi dreapta. "Pentru a fi şi clar, eu nu sunt de partea niciuneia dintre cele două tabere radicale", a adăugat el.

Această polemică reprezintă o nouă etapă în bătălia culturală în care este implicat Guvernul lui Donald Trump.

Casa Albă a criticat recent noul sezon al serialului TV de animaţie "South Park", extrem de critic faţă de preşedintele american şi dorinţa acestuia de a expulza milioane de imigranţi ilegali.

Săptămâna trecută, mai multe personalităţi ale dreptei americane au criticat, de asemenea, alegerea starului hispanic Bad Bunny în calitate de artist care urmează să susţină concertul de la Super Bowl 2026.

Secretarul de stat Kristi Noem a promis că Poliţia imigraţiei va supraveghea desfăşurarea finalei campionatului de fotbal american, din cauza prezenţei acestui artist portorican, care va susţine un microrecital în pauza galei Super Bowl.

Ce au descoperit polițiștii după ce au văzut un român când ieșea dintr-un garaj din Milano. VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, cantaret, ironii,

Dată publicare: 09-10-2025 19:12

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
VIDEO. Donald Trump a jignit o jurnalistă CNN la o conferință: ”Una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ați văzut”
Stiri externe
VIDEO. Donald Trump a jignit o jurnalistă CNN la o conferință: ”Una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ați văzut”

Donald Trump a avut o atitudine surprinzător de dură la adresa unei jurnaliste CNN, despre care a spus - în timpul unei conferințe de presă - că este ”una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ați văzut vreodată”.

Volodimir Zelenski: Dacă Donald Trump ne dă rachete Tomahawk, vom face lobby pentru Premiul Nobel pentru Pace
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Dacă Donald Trump ne dă rachete Tomahawk, vom face lobby pentru Premiul Nobel pentru Pace

Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta va trimite rachete Tomahawk în Ucraina şi va ajuta la negocierea unui armistiţiu cu Rusia, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Donald Trump va fi supus unui control medical, după speculațiile privind sănătatea sa
Stiri externe
Donald Trump va fi supus unui control medical, după speculațiile privind sănătatea sa

Președintele american Donald Trump va fi supus vineri unui „control anual de rutină" la centrul medical Walter Reed, potrivit Casei Albe, la șase luni după ce a trecut printr-un control medical amănunțit.

Recomandări
Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum
Stiri actuale
Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat joi aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri ar fi acuzat probleme medicale.

Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Octombrie 2025

47:52

Alt Text!
La Măruță
09 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28