Un star al muzicii country irită administraţia Trump prin versuri împotriva Poliţiei imigraţiei

Cântărețul american Zach Bryan a fost criticat de Guvernul SUA după ce a lansat un cântec în care atacă acțiunile Poliției imigrației, potrivit AFP.

Cântăreţul, în vârstă de 29 de ani, care umple stadioane la concertele sale, graţie unui stil muzical apreciat de obicei de conservatorii americani, a publicat recent un fragment dintr-un nou cântec al său pe Instagram, ale cărui versuri afirmă că "ICE va veni să-ţi spargă uşa" şi că "toţi copiii sunt speriaţi şi singuri".

Zach Bryan, ironizat de autoritățile americane după lansarea piesei „Bad News”

"Sper că el va înţelege că acest cântec este complet lipsit de respect, nu doar faţă de forţele de ordine, ci şi faţă de această ţară", a reacţionat secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, întrebată pe această temă de un influencer cu simpatii politice de dreapta.

O purtătoare de cuvânt a aceluiaşi secretariat i-a sugerat, de asemenea, artistului american "să se limiteze la 'Pink Skies'", un cântec în care acesta îşi exprima mândria faţă de oraşul său natal. Acelaşi secretariat american l-a ironizat pe artist pe reţeaua de socializare X publicând un videoclip ce arată agenţi de la ICE arestând migranţi, având ca fundal sonor un alt cântec al acestui star country.

Zach Bryan, care a servit şapte ani în marina americană şi ai cărui părinţi sunt amândoi foşti militari, a respins marţi criticile vizând noua lui piesă, intitulată "Bad News", care ar reflecta, potrivit opiniei sale, dragostea sa pentru propria ţară.

"Văzând câtă agitaţie a stârnit acest cântec, nu numai că mă simt jenat, dar şi puţin speriat", a declarat artistul într-un mesaj pe Instagram.

"Când veţi asculta restul cântecului, veţi înţelege contextul complet, care critică ambele tabere", atât stânga, cât şi dreapta. "Pentru a fi şi clar, eu nu sunt de partea niciuneia dintre cele două tabere radicale", a adăugat el.

Această polemică reprezintă o nouă etapă în bătălia culturală în care este implicat Guvernul lui Donald Trump.

Casa Albă a criticat recent noul sezon al serialului TV de animaţie "South Park", extrem de critic faţă de preşedintele american şi dorinţa acestuia de a expulza milioane de imigranţi ilegali.

Săptămâna trecută, mai multe personalităţi ale dreptei americane au criticat, de asemenea, alegerea starului hispanic Bad Bunny în calitate de artist care urmează să susţină concertul de la Super Bowl 2026.

Secretarul de stat Kristi Noem a promis că Poliţia imigraţiei va supraveghea desfăşurarea finalei campionatului de fotbal american, din cauza prezenţei acestui artist portorican, care va susţine un microrecital în pauza galei Super Bowl.

