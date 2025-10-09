Donald Trump va fi supus unui control medical, după speculațiile privind sănătatea sa

Președintele american Donald Trump va fi supus vineri unui „control anual de rutină" la centrul medical Walter Reed, potrivit Casei Albe, la șase luni după ce a trecut printr-un control medical amănunțit.

Anunțul vine în contextul în care starea de sănătate a președintelui, în vârstă de 79 de ani, este urmărită cu atenție, atât din cauza vârstei sale, cât și din cauza întrebărilor privind declinul fizic al predecesorului său, Joe Biden.

Vizită la soldați și control medical

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat într-un comunicat de miercuri că Trump se va deplasa la facilitatea medicală din afara Washingtonului și pentru a discuta cu soldați americani relatează Reuters, preluat de news.ro.

„În timp ce se va afla acolo, președintele Trump se va opri pentru controlul său anual de rutină", a spus Leavitt, adăugând că apoi liderul de la Casa Albă s-ar putea deplasa în Orientul Mijlociu, unde Israel și Hamas au convenit între timp asupra fazei inițiale a unui plan de încetare a luptelor în Gaza.

Cel mai în vârstă președinte în funcție

Trump, în vârstă de 79 de ani, este cea mai în vârstă persoană care exercită președinția SUA. Starea sa de sănătate este urmărită cu atenție, nu numai din cauza vârstei sale, ci și din cauza întrebărilor privind declinul fizic al predecesorului său Joe Biden și capacitatea sa de a-și îndeplini atribuțiile în timpul mandatului.

Misterul vânătăii lui Trump

În iulie, Casa Albă a dezvăluit că lui Trump i se umflă picioarele și că are vânătăi pe mâna dreaptă, după ce în fotografii s-a putut vedea că președintele are gleznele umflate și că partea afectată a mâinii sale era acoperită de machiaj.

Medicul său, Sean Barbabella, a precizat într-o scrisoare dată publicității de Casa Albă la momentul respectiv că problema picioarelor este provocată de o „insuficiență venoasă cronică", o afecțiune obișnuită în special la oamenii de peste 70 de ani.

Cauza vânătăilor: Strângeri de mâini și aspirină

Medicul a precizat că vânătăile de pe mâna lui Trump sunt cauzate de o iritare ușoară din cauza strângerilor de mâini frecvente și a utilizării aspirinei, pe care Trump și-o administrează "în cadrul unui regim standard de prevenție cardiovasculară".

De atunci, Casa Albă a minimalizat preocupările privind starea de sănătate a lui Trump, fără a preciza cum este tratat președintele pentru problemele de la picioare.

Controlul din aprilie: Rezultate normale

În aprilie, Donald Trump, căruia îi place fast food-ul și care are un program prelungit, a vizitat centrul medical Walter Reed pentru primul său control medical de la începutul președinției sale, în ianuarie.

Testele au arătat că Trump are un ritm cardiac normal și nu se confruntă cu probleme majore de sănătate, potrivit rezultatelor oficiale date publicității de Casa Albă.

Context: Transparența medicală la Casa Albă

Controlul medical de vineri vine în contextul unei atenții crescute asupra sănătății liderilor politici americani, după controversele legate de starea de sănătate a lui Joe Biden în timpul mandatului său.

Dezvăluirile despre insuficiența venoasă cronică și despre vânătăile de pe mâna lui Trump au stârnit întrebări despre transparența medicală a Casei Albe și despre măsura în care publicul american este informat despre starea reală de sănătate a președintelui.

Faptul că Trump, la 79 de ani, este cel mai în vârstă președinte în funcție din istoria SUA ridică întrebări legitime despre capacitatea sa de a face față exigențelor fizice și mentale ale funcției pe parcursul întregului mandat.

Program încărcat și stil de viață

Trump este cunoscut pentru programul său prelungit și pentru obiceiul de a consuma fast food, factori care pot influența starea sa de sănătate pe termen lung. Controlul medical de rutină va oferi o imagine actualizată asupra impactului acestui stil de viață asupra sănătății președintelui.

Rezultatele controlului medical vor fi urmărite cu atenție atât de presa americană, cât și de cea internațională, având în vedere importanța funcției pe care Trump o ocupă și deciziile critice pe care trebuie să le ia, inclusiv în zone de conflict precum Orientul Mijlociu.

