Șoferul camionului implicat în producerea gravului accident în lanț de pe autostrada Tracia, din 10 noiembrie, a fost reținut. Anunțul a fost făcut de directorul Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Yambol, comisarul-șef Dobrin Dimitrov, potrivit bTV Novinite, Bulgaria.

Șoferul este cetățean român și a fost deja audiat o dată, însă urmează să fie supus unor noi audieri.

Anchetatorii încearcă să stabilească ce făcea camionul înainte de impact

Deocamdată, nu este clar ce făcea exact camionul imediat înainte de accident: dacă era oprit pe carosabil, circula cu viteză redusă sau efectua o manevră. Acesta a fost lovit de un autobuz, care ulterior a intrat în coliziune cu alte zeci de vehicule.

Potrivit informațiilor inițiale furnizate de Ministerul de Interne, prima coliziune s-a produs pe sensul de mers către Burgas, în zona kilometrului 289 al autostrăzii, între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile.

Un camion a blocat drumul unui autobuz cu pasageri. Ulterior, acesta a fost lovit de un alt camion care transporta grâu, iar apoi de un autoturism.

Accidentele în lanț au afectat ambele sensuri de circulație ale autostrăzii. Potrivit datelor oficiale, în total, 86 de vehicule au fost implicate în coliziuni: 63 pe sensul către Burgas și 23 pe sensul către Sofia.

Gravele accidente s-au soldat cu 11 morți și zeci de răniți. Persoanele rănite au fost transportate la spitale din Yambol, Sliven și Burgas.

Ceața densă, una dintre posibilele cauze ale tragediei

Îngroșarea bruscă a ceții este considerată una dintre principalele cauze posibile ale tragediei. Potrivit declarațiilor martorilor oculari, vizibilitatea era inițial de aproximativ 70-80 de metri, însă în zona accidentului a scăzut brusc la aproximativ 10 metri.

Ancheta privind accidentele a fost preluată de Serviciul Național de Investigații, sub supravegherea Parchetului Districtual din Yambol.

Modul exact în care s-au produs accidentele și cauzele acestora urmează să fie stabilite prin audieri, cercetări la fața locului și expertize tehnice auto.