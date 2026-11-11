Aeroportul aproape pustiu din Europa, unde sunt doar două-trei zboruri pe zi. Cum arată locul care surprinde turiștii

Este vorba despre Aeroportul Ostrava, din Republica Cehă, unul dintre cele mai mici aeroporturi din Europa, care în cea mai mare parte a anului operează doar două sau trei zboruri comerciale pe zi, scrie Express.

Imaginile surprinse de o turistă și publicate pe TikTok arată un terminal aproape pustiu, în care abia dacă se văd câțiva călători. Atmosfera este complet diferită de cea întâlnită în marile aeroporturi internaționale, unde aglomerația face parte din rutina zilnică.

Aeroportul Ostrava are, în mod obișnuit, aproximativ trei zboruri comerciale pe zi, însă în unele zile numărul curselor scade la doar două. Situația este și mai evidentă în extrasezon, când terminalul rămâne aproape gol.

Potrivit utilizatoarei care a publicat pe TikTok imagini din aeroport, perioada octombrie-aprilie este cea mai liniștită din an. Activitatea crește în special în sezonul estival, când sunt operate zboruri charter în colaborare cu agențiile de turism.