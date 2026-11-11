Aeroportul aproape pustiu din Europa, unde sunt doar două-trei zboruri pe zi. Cum arată locul care surprinde turiștii

Este vorba despre Aeroportul Ostrava, din Republica Cehă, unul dintre cele mai mici aeroporturi din Europa, care în cea mai mare parte a anului operează doar două sau trei zboruri comerciale pe zi, scrie Express.
Imaginile surprinse de o turistă și publicate pe TikTok arată un terminal aproape pustiu, în care abia dacă se văd câțiva călători. Atmosfera este complet diferită de cea întâlnită în marile aeroporturi internaționale, unde aglomerația face parte din rutina zilnică.
Aeroportul Ostrava are, în mod obișnuit, aproximativ trei zboruri comerciale pe zi, însă în unele zile numărul curselor scade la doar două. Situația este și mai evidentă în extrasezon, când terminalul rămâne aproape gol.
Potrivit utilizatoarei care a publicat pe TikTok imagini din aeroport, perioada octombrie-aprilie este cea mai liniștită din an. Activitatea crește în special în sezonul estival, când sunt operate zboruri charter în colaborare cu agențiile de turism.
Cu toate acestea, aeroportul are un rol important pentru economia regiunii. Conform publicației Airports Worldwide, acesta reprezintă un punct strategic pentru dezvoltarea economică și industrială a zonei, în ciuda numărului redus de pasageri.
Ce zboruri sunt disponibile de pe Aeroportul Ostrava
Aeroportul, cunoscut și sub numele de Aeroportul Internațional Ostrava-Mošnov, este al doilea ca mărime din Republica Cehă.
Una dintre cele mai populare destinații este Londra, către care compania Ryanair operează zboruri o dată la două zile. În prezent, aeroportul oferă și o singură cursă internă.
Ostrava este un important centru de transport și logistică în nord-estul Republicii Cehe. Aeroportul se află în apropierea graniței cu Polonia, la aproximativ trei ore de mers de Praga.
Cei care ajung în această zonă a Republicii Cehe pot descoperi și unul dintre cele mai impresionante obiective de patrimoniu industrial din Europa: complexul Dolní Vítkovice.
În trecut, acesta a fost unul dintre cele mai mari centre europene de producție a cărbunelui și fierului. Astăzi, vechiul complex industrial a fost transformat într-o zonă culturală și turistică, apreciată pentru arhitectura sa industrială impresionantă, specifică secolului al XIX-lea.
După 162 de ani de activitate industrială, zona cunoscută drept „Inima de Fier” a Republicii Cehe a devenit monument național. Vechile furnale, cuptoare de cocs și clădiri din cărămidă au primit o nouă întrebuințare, fiind transformate în muzee, galerii și spații dedicate artei și culturii, potrivit publicației Lonely Planet.
Astfel, ceea ce a fost cândva unul dintre cele mai importante centre industriale ale Europei a devenit astăzi o atracție turistică aparte.