Sursa video: bTV

Primul apel privind accidentul a fost primit puțin după ora 7:00, pentru kilometrul 291 al autostrăzii Trakia. Din primele informații, accidentul s-a produs pe sensul de mers către Burgas. În total, în accident au fost implicate 86 de vehicule, pe ambele sensuri de mers, de o parte și de alta a parapetului median: 63 de vehicule pe sensul către Burgas și 23 pe sensul către Sofia.

Un român se află printre răniți și primește îngrijiri medicale, a anunțat ministrul nostru de Externe, într-o postare pe platforma X.

Poliția, pompierii și zeci de ambulanțe au intervenit de urgență pe autostrada Trakia, care leagă capitala Sofia de orașul Plovdiv și de portul Burgas de la Marea Neagră.

Imaginile arată pe ambele sensuri de mers autoturisme și camioane îngrămădite unele în altele, multe dintre ele răsturnate, zdrobite sau ieșite de pe carosabil.

Cel puțin un automobil a luat foc în urma impactului violent.

Potrivit polițiștilor, un accident s-a produs la kilometrul 289, iar celălalt la kilometrul 294. Numeroase persoane au rămas blocate în mașinile distruse. Salvatorii au fost nevoiți să taie caroseriile metalice pentru a elibera victimele. Răniții, cei mai mulți cu traumatisme severe, au fost transportați la diverse spitale din regiune.

Traficul a fost închis pe ambele sensuri, după catastrofă.