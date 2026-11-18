Marian Neacșu are atribuții mai extinse în Guvernul condus de Luca Niculescu decât în Executivul anterior, condus de Ilie Bolojan. O decizie din 18 noiembrie 2026 îi oferă vicepremierului responsabilități de avizare a proiectelor de acte normative cu impact bugetar pentru 15 ministere și de coordonare funcțională a zece ministere, la care se adaugă ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Diferența este semnificativă față de atribuțiile pe care Marian Neacșu le avea în Guvernul Bolojan, în iulie 2025. Atunci, vicepremierul PSD aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar și asigura coordonarea politică pentru șase ministere: Transporturi, Muncă, Sănătate, Agricultură, Justiție și Energie, ministerele PSD din fosta coaliție.

În noul Executiv, lista ministerelor pentru care Marian Neacșu are drept de avizare este extinsă la 15. Printre acestea se numără Finanțele, Afacerile Externe, Apărarea, Economia, Mediul, Dezvoltarea, Investițiile și Proiectele Europene, Educația și Cultura. Practic, atribuția de avizare acoperă o parte mult mai largă a activității guvernamentale, dincolo de domeniile pe care le coordonează direct.

Și responsabilitățile de coordonare sunt mai numeroase. În locul coordonării politice pentru șase ministere, decizia din noiembrie 2026 stabilește coordonarea funcțională a zece ministere și a ministrului delegat pentru învățământ preuniversitar. Pe listă se regăsesc Transporturile, Justiția, Apărarea, Economia, Agricultura, Mediul, Dezvoltarea, Investițiile și Proiectele Europene, Munca și Sănătatea.