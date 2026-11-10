Carambol uriaș pe o autostradă din Bulgaria. Cel puțin 12 oameni au murit și peste 50 sunt răniți, printre care și un român

„Sunt profund îndurerat de tragicul accident rutier din Bulgaria. Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața și le doresc tuturor răniților însănătoșire grabnică. Am fost informat că printre persoanele rănite se află și un cetățean român, care primește îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe al României este pregătit să ofere tot sprijinul consular necesar”, a transmis premierul Luca Niculescu.

UPDATE. Cetățeanul român rănit în accident a fost transportat la o unitate medicală

„În contextul accidentului rutier produs la data de 10 noiembrie a.c. în Republica Bulgaria, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că Ambasada României la Sofia a fost notificată de către reprezentanții serviciului de asistență medicală de urgență bulgar cu privire la existența unui cetățean român rănit în urma acestui incident. Potrivit informațiilor preliminare obținute de către reprezentanții misiunii diplomatice, cetățeanul român a fost preluat și transportat la o unitate medicală pentru evaluarea stării de sănătate și pentru a beneficia de asistența medicală necesară. MAE precizează că reprezentanții misiunii diplomatice sunt în legătură cu familia cetățeanului român și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, conform competențelor. Reprezentanții Ambasadei României la Sofia monitorizează situația și continuă dialogul cu autoritățile locale competente”, transmite MAE într-un comunicat.

UPDATE. Cel puțin 12 oameni și-au pierdut viața și peste 50 sunt răniți

Cel puțin 12 oameni au murit și peste 50 sunt răniți, unii dintre ei în stare critică, după ce mai bine de 50 de mașini s-au ciocnit între ele! Atenție, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional.

Poliția, pompierii și zeci de ambulanțe au intervenit de urgență pe autostrada Trakia, care leagă capitala Sofia de orașul Plovdiv și de portul Burgas de la Marea Neagră.

UPDATE. Printre persoanele rănite se află și un român

„Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le dorim răniților însănătoșire grabnică și recuperare completă. Printre persoanele rănite se află și un cetățean român, care primește în prezent îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, a transmis ministrul de Externe, Dan Niculăescu.