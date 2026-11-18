„Tarom anunță o creștere a indicatorilor operaționali pe ultimele 3 luni de activitate. Vânzările totale au crescut cu 15% în perioada august-octombrie 2026, cu un vârf de creștere de 39% prin site-ul tarom.ro, în luna octombrie. Vânzările pe toate canalele de distribuție în luna octombrie înregistrează o creștere de 33%. Factorul de încărcare al aeronavelor este semnificativ mai bun decât anul trecut, cu un vârf de creștere de 11% pentru luna octombrie, față de aceeași perioadă a anului trecut. Numărul total de pasageri transportați a crescut cu 21%”, arată miercuri compania, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

„Vânzările au crescut cu 15% în medie pe toate canalele de distribuție”

Directorul general al Tarom, Cristian Anghel, declară că, față de perioada similară a anului trecut, operatorul aerian a obținut un plus operațional vizibil.

„Vânzările au crescut cu 15% în medie pe toate canalele de distribuție, în condițiile în care am redus numărul de curse regulate pe care le-am operat. În luna octombrie am vândut cu 39% mai multe bilete online și cu 33% mai multe bilete în total. Pasagerii aleg din ce în ce mai mult serviciile Tarom și pentru asta le mulțumim și le rămânem recunoscători”, a declarat directorul general Tarom, Cristian Anghel.

„Am zburat mai eficient, am fost mai vizibili pe piață”

Potrivit datelor comunicate de companie, a fost înregistrată o creștere semnificativă pe sectorul charter. Astfel, în octombrie, numărul de curse charter operate de TAROM s-a dublat, ajungând la 46, ceea ce a permis ca numărul pasagerilor transportați să fie mai mare cu 44%.

„Am zburat mai eficient, am fost mai vizibili pe piață și am venit în fața pasagerilor cu oferte comerciale competitive. Intrarea recentă în flotă a celor două aeronave noi Boeing MAX 737-8 își va produce efectele inclusiv în perioada următoare. Ne așteptăm la continuarea trendului pozitiv și le mulțumim echipelor TAROM care au contribuit la obținerea unor indicatori operaționali buni în ultima perioadă”, a precizat directorul general Tarom.

Reprezentanții companiei susțin că Tarom a transportat cu 19% mai mulți pasageri în luna octombrie, numai pe curse regulate, în timp ce factorul mediu de încărcare al aeronavelor înregistrează o creștere de 12% față de perioada comparabilă a anului 2025.

„Toți indicatorii-cheie comerciali și operaționali înregistrează creșteri, preponderent prin creșterea vânzărilor de bilete”, se precizează în comunicat.

Informarea Tarom vine în contextul în care, marți seara, vicepremierul Marian Neacșu a declarat că Tarom nu falimentează și că se întreprind demersuri pentru salvarea companiei, inclusiv prin infuzie de capital. O altă variantă aflată în discuție „este creșterea participației la Tarom, iar investitorul să fie național și să facem o fuziune între Compania Națională Aeroporturi București și Tarom”, a spus vicepremierul.

Acesta a mai adăugat că se poartă discuții cu o companie aeriană mare pentru un parteneriat cu Tarom.

„Au fost discuții și cu companii din zona Golfului, ele sunt cele mai avansate în momentul ăsta și opinez că avem șanse să ajungem la o înțelegere. În momentul ăsta mai sunt în discuții destul de multe aspecte, ele vizează păstrarea numărului de personal la un nivel rezonabil, înnoirea flotei și relaționarea pe care ar avea-o cu Compania Națională Aeroporturi București. A doua componentă care să poată să ducă la salvarea companiei ar putea să fie luată în calcul, aceea de creștere a participației la Tarom, iar investitorul să fie național și să facem o fuziune între Compania Națională Aeroporturi București și Tarom”, a precizat Marian Neacșu.

Vicepremierul s-a referit și la faptul că Tarom a primit un împrumut, angajându-se în fața Comisiei Europene să eficientizeze activitatea, lucru pe care nu l-a respectat. Dacă România achită împrumutul primit de Tarom și propune un plan viabil, compania poate fi salvată, a mai declarat Marian Neacșu.

Operatorul național a raportat pierderi de 288,1 milioane de lei în 2025, în timp ce cifra de afaceri a scăzut cu 10%. În ultimii 15 ani, compania a acumulat pierderi de peste 2,7 miliarde de lei.