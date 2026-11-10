Dezastrul în care au fost implicate 86 de vehicule, s-a produs în condiții de ceață, spun anchetatorii care vor încerca să stabilească pas cu pas dinamica accidentului cu ajutorul imaginilor surprinse de drone.

Atenție, urmează secvențe și detalii care vă pot afecta emoțional.

Imaginile de la locul carambolului produs la 80 de kilometri vest de Burgas sunt apocaliptice. Prin ceață se zăresc autoturisme intrate sub tiruri și oameni încarcerați, mașini arzând, camioane răsturnate în șanț, șoferi dezorientați încercând să-i ajute pe răniți.

Dani Atanasova, reporter BTV: „Am ajuns la locul accidentului. Imaginile sunt într-adevăr cutremurătoare. Văd foarte multe mașini implicate în acest carambol. Situația pare extrem de gravă. La fața locului sunt echipaje de poliție, inclusiv din Plovdiv, pompieri și militari. Voi încerca acum să vorbesc cu cineva. Situația este și mai gravă mai sus, unde echipele de intervenție încearcă încă să scoată victimele din autoturisme. Până unde putem vedea, sunt mașini și camioane implicate în accident. La fața locului se află militari, pompieri și ambulanțe. Puteți vedea aici un camion răsturnat în șanț”.

Imagini filmate cu drona arată amploarea accidentului

Femeie rănită: „Adevărata teroare s-a petrecut în interiorul autobuzului. În urma impactului cu camionul din față, geamurile s-au spart și tot felul de cereale au început să intre peste noi în autobuz, în timp ce cioburile de sticlă cădeau tot peste noi. Eram îngrămădiți unii peste alții. Unii pasageri căzuseră, alții erau răniți, iar unii rămăseseră blocați și nu puteau ieși. Când am reușit, în cele din urmă să ieșim ne-am îndepărtat de autobuz, de teamă că ar putea lua foc în orice moment."

Șofer: „Era o ceață densă, iar mai multe mașini opriseră. Am oprit și eu, cam în dreptul autobuzului. Atunci, un camion roșu a intrat în noi din spate. Mi-am dat seama că șoferul nu frâna, iar camionul continua să vină spre noi. L-am avertizat pe colegul meu, care stătea lângă mine, să se pregătească, pentru că urma să fim loviți. În urma impactului, am fost proiectați în parapetul de protecție și am lovit și o altă mașină. Abia am reușit să ieșim din vehicul, când, în spatele nostru, au avut loc alte coliziuni în lanț."

Printre răniți se afla și un român. Acesta primește îngrijiri medicale într-un spital din Burgas. Autoritățile bulgare au mobilizat de urgență toți polițiștii disponibili din toată regiunea, peste 15 autospeciele de pompieri și zeci de ambulanțe.

Corespondent Pro TV: „Din informațiile oferite de oficialii ministerului bulgar de interne, primul accident s-a produs pe sensul de mers către Burgas. Acesta este camionul de la care ar fi pornit dezastrul. Nu se știe încă dacă era oprit sau a încetinit brusc. Autoritățile spun că ceața ar fi apărut în zonă cu 40 de minute înainte de coliziune, iar aici a scăzut brusc vizibilitatea la doar 10 metri. În plus șoseaua era udă. Așa s-ar explica de ce șoferul acestui autocar nu a reușit să frâneze la timp și a lovit camionul, pe șosea vedem grâul care a ajuns inclusiv peste oamenii din autocar. În spatele autocarului s-au zdrobit rând pe rând vreo 10 autoturisme, autocisterne, tiruri și camioane - 63 de vehicule s-au făcut praf și 11 oameni și-au pierdut viața. Pe sensul de mers spre Sofia vedem un tir și un autoturism proiectate în șanț. De aici a pornit cel de-al doilea carambol. Procurorul general a declarat că șoferul acestui autoturism și cel din camion care s-au lovit inițial au fost distrași de ceea ce se întâmplă pe sensul opus”.

Lyumbomit Nikolov, secretarul general interimar al Ministerului Afacerilor: „După apariția ceții dense, carosabilul era, cel mai probabil, foarte umed. Prin urmare, șoferii ar fi trebuit să păstreze distanța corespunzătoare și să respecte limitele de viteză indicate de semnele de circulație de pe autostrada Trakia”.

Ajutate de imaginile filmate cu drona, imediat după impact, și de expertizele cerute de anchetatori, autoritățile vor reconstitui succesiunea ciocnirilor pentru a stabili cum s-au produs cele două caramboluri și cine poartă răspunderea în condițiile în care sunt 86 de șoferi implicați.

Corespondent Pro TV: „Este o misiune destul de complicată pe acest sens, din dreapta mea, către Burgas. Autostrada este cea mai încărcată. Aici sunt cele mai multe autovehicule implicate: peste 60 de TIR-uri și mașini mici. La fața locului au fost aduse și foarte multe utilaje grele, macarale, pentru că echipele de intervenție au nevoie de ele ca să urnească din loc TIR-urile implicate în acest carambol. Sunt foarte multe. Rând pe rând, sunt extrase din acea grămadă pe care o vedeți acolo și duse pentru expertizele care vor urma. Întreaga activitate este supravegheată de polițiști criminaliști, care documentează și strâng în continuare probe. Chiar dacă au trecut deja 12 ore de la producerea acestui accident, probabil că această operațiune de deblocare a autostrăzii Trakia va dura toată noaptea. Sunt foarte multe TIR-uri implicate. Din imaginile din dronă am numărat peste 20, în jur de 25 de camioane. Unele sunt încărcate cu mărfuri grele. De fapt, primul TIR implicat în accident, pe sensul de mers către Burgas, era încărcat cu cereale. În urmă cu puțin timp, echipele de la fața locului au reușit să extragă și autocarul în care, înțelegem de la jurnaliștii bulgari care au ajuns printre primii la fața locului, se aflau 50 de călători. Acel autobuz ar fi intrat în camionul încărcat cu cereale. Am văzut acolo, foarte aproape de locul primului impact, și resturi carbonizate. Ceva a luat foc acolo, posibil de la camionul care a fost lovit, de la cabina camionului. Potrivit ministrului Sănătății, victimele au fost duse la trei spitale. Foarte important, cele mai apropiate sunt din Sliven și Iambol. În Sliven sunt 33 de răniți, în Iambol sunt 11, iar în Burgas, cel mai îndepărtat spital de locul carambolului, se află șapte răniți, spunea ministrul Sănătății din Bulgaria. 13 sunt în continuare în stare deosebit de gravă. Printre răniții din Burgas se numără și românul care a avut ghinionul să se afle în această dimineață pe această autostradă. Înțelegem de la reprezentanții ambasadei de la Sofia că starea lui este una delicată. Are răni la nivelul abdomenului și pieptului”.