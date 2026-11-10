Unul dintre șoferi a povestit că a reușit să oprească la timp și să iasă din autobuz înainte ca în spatele său să se producă mai multe coliziuni violente, scrie Novinite.

„Am auzit apoi bubuituri, una după alta. Erau morți chiar în fața mea”, a povestit bărbatul, care a încercat să ajute victimele și a contribuit la urcarea câtorva răniți în ambulanțe.

Un alt martor, șofer cu o experiență de 30 de ani, a spus că nu a mai văzut niciodată un asemenea accident. Acesta a afirmat că circula cu aproximativ 60 km/h, însă alte mașini îl depășeau cu viteză.

„Ceața era atât de deasă încât nu puteai vedea nimic la mai mult de 15-20 de metri. Unii șoferi circulau cu viteze foarte mari”, a relatat un alt participant la trafic.

Un dublu accident în lanț s-a produs pe o autostradă din centrul Bulgariei, marți dimineață, în condiții de ceață deasă. Cel puțin 12 oameni au murit și peste 50 sunt răniți, unii dintre ei în stare critică, după ce zeci de mașini s-au ciocnit.