Microbuz școlar cu 31 de copii, depistat în Covasna: dublu față de capacitatea admisă. Șofer amendat cu 7.800 lei

18-11-2025 | 16:57
microbuz scoala

Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă, a fost oprit în trafic pe DN 10, în judeţul Covasna, în cadrul acţiuniiTruck&Bus.

Vlad Dobrea

Şoferul a fost amendat cu peste 7.800 de lei şi s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Poliţia Română explică, marţi, într-o postare pe Facebook, de ce sunt importante acţiunile realizate de poliţiştii de la Rutieră.

”Astăzi, în timpul verificărilor privind transportul de persoane şi mărfuri, poliţiştii rutieri au descoperit un microbuz şcolar, în care se aflau 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă. Astfel de situaţii nu sunt doar abateri - sunt pericole reale pentru siguranţa celor mici: supraglomerare, lipsa centurilor pentru toţi pasagerii şi dificultatea de evacuare, în caz de incident pot transforma orice oprire bruscă într-o tragedie”, se arată în postare.

Reprezentanţii instituţiei au precizat, pentru News.ro, că microbuzul a fost depistat în judeţul Covasna, pe DN 10, în localitatea Zăbrătău.

Vehiculul, omologat pentru 16 locuri, transporta 31 de elevi, depăşind astfel cu mult capacitatea maximă admisă.

”Transportarea elevilor în asemenea condiţii reprezintă un risc major pentru siguranţa acestora. În situaţia unui eveniment rutier, lipsa centurilor pentru toţi pasagerii, supraglomerarea şi imposibilitatea de a asigura o evacuare rapidă pot conduce la consecinţe grave, integritatea copiilor fiind pusă în pericol”, au mai transmis reprezentanţii Poliţiei.

La volanul microbuzului a fost identificat un bărbat de 45 de ani, testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 7.822,5 lei şi au dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Poliţiştii rutieri desfăşoară, în perioada 17–23 noiembrie, acţiunea Truck&Bus, parte a Planului de operaţiuni ROADPOL, care vizează respectarea normelor legale privind transportul de mărfuri şi persoane.

Verificările vizează, între altele, respectarea timpilor de conducere şi odihnă, legalitatea efectuării transportului, deţinerea documentelor obligatorii, respectarea capacităţii maxime admise, evaluarea stării psiho-fizice a conducătorilor auto, precum şi respectarea limitelor de viteză.

