La 18 ani, sunt multe lucruri care îți pot schimba viața. Însă ceea ce i s-a întâmplat luni după-amiază lui Michele, un elev de 18 ani, care locuiește împreună cu familia în Marzocca, este greu de imaginat. La finalul celor două ore de muncă la barul-tabaccherie „Ventiquattro”, tânărul își aștepta mama. Ca în fiecare seară, în jurul orei 20:00, aceasta urma să vină să îl ia și să îl ducă acasă. Înainte de plecare, Michele i-a cerut lui Pasquale, colegul său de muncă, un loz răzuibil din seria „Giochi di Natale” (Jocuri de Crăciun), așa cum obișnuia să facă în fiecare seară, a transmis Il Messagerro.

Surpriza a venit rapid

A plătit 10 euro și s-a urcat în mașină alături de mama sa. Împreună au răzuit lozul, iar după câteva secunde au izbucnit în lacrimi. Deși Crăciunul este încă departe, Moș Crăciun nu le-ar fi putut face un cadou mai frumos: Michele, norocosul familiei, a câștigat 2 milioane de euro.

Neîncrederea, surpriza și uimirea au fost repede înlocuite de o bucurie de nestăpânit. Tremurând de emoție, Michele și mama sa au împărtășit mai întâi vestea cu Pasquale și cu ceilalți clienți ai localului „Ventiquattro”, apoi au fugit acasă pentru a le da vestea incredibilă și celorlalți membri ai familiei: tatăl Francesco, mama Pia și sora mai mică. În casă a început sărbătoarea, după ce au verificat cu atenție lozul câștigător.

„Sunt extrem de fericit și încă aproape că nu-mi vine să cred”, spune Michele. „Sunt în clasa a XII-a la liceul Panzini, dar îmi place să fiu de ajutor și să muncesc, inclusiv pentru a-mi sprijini familia. Tatăl meu este meșteșugar, iar criza economică se resimte. Mama lucrează ca îngrijitoare. Așa că, după școală, merg să lucrez două ore pe zi, de la 18:00 la 20:00, la Ventiquattro. Le mulțumesc proprietarilor, Marco Brucci și Danial Abdelrahman, care m-au sprijinit și mi-au oferit această posibilitate. Pregătesc aperitive, servesc clienții la bar, iar după două ore mă întorc acasă cu mama. Mai rămăseseră patru lozuri din seria Giochi di Natale, iar Pasquale mi-a dat unul de 10 euro. Era cel norocos. Eu și mama nu ne puteam crede ochilor că am câștigat și eram atât de emoționați, încât nu ne mai găseam locul.”

Ce va face cu premiul

Michele își arată generozitatea și atașamentul față de familie.

„Ne vom întoarce să locuim în Chiaravalle, unde am stat timp de 25 de ani, pentru că ne place să trăim acolo, și ne vom cumpăra o casă. Dar nu ne vom schimba radical viața: vom rămâne oameni modești și muncitori, doar că poate vom avea mai multă liniște sufletească.”

Tatăl său, Francesco, confirmă și el intenția de a se întoarce la Chiaravalle și își laudă fiul.

„Locuiam deja în Chiaravalle, dar am ales ca Michele să se nască în Napoli, în ținutul nostru natal. Este un băiat foarte muncitor și serios. Este pasionat de domeniul restaurantelor și al barurilor și este un bucătar foarte bun. Ar fi frumos să deschidem un restaurant împreună, în familie. În plus, Michele, la fel ca mine, care sunt din Secondigliano, are sânge «azzurro»: suntem mari suporteri ai echipei Napoli. Fiul meu este și în curs de obținere a permisului de conducere, iar acum, cu acești bani, își poate cumpăra fără probleme o mașină. A fost un mare noroc și trebuie să-i mulțumim Domnului, acolo sus.”

Din cele 2 milioane de euro, după reținerea impozitelor, familiei îi vor rămâne aproximativ 1,6 milioane de euro. Povara fiscală se va resimți, dar familia nu se plânge.

„Va dura între 60 și 90 de zile până când vom încasa câștigul, spun Michele și tatăl său, dar nu ne grăbim. Suntem fericiți și nu vom schimba radical viața frumoasei noastre familii.”

Bucuria este mare și la „Ventiquattro”. Proprietarii, Marco și Danial, dar și angajații Angelica și Michelangelo sunt fericiți pentru câștigul tânărului.