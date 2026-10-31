Evenimentul s-a petrecut pe 30 octombrie, la câteva minute după ora 9:00, în apropierea spitalului Maggiore, unde au fost transportați ulterior cei doi. După venirea pe lume a băiețelului, acestea l-au învelit în materiale călduroase pentru a-l proteja până la sosirea medicilor. Un martor a povestit că, în ciuda situației dificile și a faptului că nimeni nu se aștepta la o asemenea intervenție, între femei s-a creat o colaborare remarcabilă. Una dintre pasagerele care au ajutat-o pe tânără era studentă la Facultatea de Inginerie, scrie Corriere della Sera.

Conducătoarea autobuzului este Niurka Roman, originară din Cuba, care lucrează de trei ani la compania de transport public Tper.

Roman a povestit că totul s-a petrecut foarte repede. Femeia a născut în doar câteva momente, iar pasagerii s-au mobilizat imediat: unii au încurajat-o pe mamă, alții au avut grijă de copil sau au oferit sfaturi bazate pe propriile experiențe.

Pentru șoferiță, momentul a avut și o încărcătură personală, amintindu-i de propria sarcină și de nașterea fiicei sale.

„M-am simțit imediat implicată și mi-am pus fularul la dispoziție pentru a ține la cald copilul, care tocmai își scosese primul plânset”, a povestit ea.

Compania Tper a fost prima care a anunțat venirea pe lume a copilului și a felicitat-o pe mamă, dar și pe șoferiță pentru felul în care a gestionat situația până la sosirea personalului medical.

„Este frumos să constați că, atunci când cineva are nevoie de ajutor, oameni veniți din toate colțurile lumii își pot uni forțele și pot descoperi capacități pe care nici nu știau că le au. Din fericire, încă există multă omenie, chiar și în vremurile dificile pe care le trăim”, a transmis Niurka Roman.