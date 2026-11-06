Bărbatul nu a fugit însă cu bunurile găsite. Obosit, s-a întins într-unul dintre paturile proprietarilor și a adormit buștean. A fost găsit a doua zi dimineață de carabinierii alertați de un vecin.

Corespondent PROTV: „Totul s-a întâmplat într-o localitate din provincia Arezzo. Potrivit presei italiene, bărbatul, în vârstă de 42 de ani, ar fi intrat într-o casă de vacanță, ai cărei proprietari erau plecați. Ar fi căutat prin camere și ar fi ales câteva obiecte, însă, în loc să fugă, s-ar fi întins într-un pat, unde a adormit. A fost găsit abia a doua zi dimineață, după ce un vecin a observat ceva suspect și a chemat carabinierii. Polițiștii l-au trezit și l-au arestat. Jurnaliștii italieni relatează că, în fața judecătorilor, românul ar fi povestit că venise cu trenul din Roma, în căutarea unui loc de muncă. Întrebat de ce a rămas în locuință, acesta ar fi spus că era obosit, băuse o sticlă de vin și îi era frig. Bărbatul, care ar avea antecedente penale, se află acum în închisoare, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă intrase acolo să fure sau doar s-a adăpostit.”