Mesajul unui ofițer ucrainean pentru România, din Poligonul de Inovare al NATO: „Trebuie să fim foarte atenți”

10-12-2025 | 19:53
Războiul din Ucraina a schimbat regulile confruntărilor armate. La Poligonul de Inovare NATO, din Finlanda, se testează roboți, drone și bărci fără pilot, în condiții cât mai apropiate de realitate.

Camelia Donțu

Participă militari din mai multe țări aliate, inclusiv din România.

La Poligonul de Inovare NATO din Finlanda au fost testate tehnologii de ultimă generație.

Garry este un vehicul terestru fără pilot. L-a construit compania unui fost ofițer german, care a atras investiții de 40 de milioane de euro.

Poate transporta până la 500 de kilograme și are o autonomie de 40 de kilometri. În Ucraina, este folosit pentru aprovizionare. Trei răniți au fost evacuați cu ajutorul acestei platforme, noaptea, pe o distanță de 17 kilometri.

Corespondent PRO TV: „Asta e direcția în care merge apărarea: sisteme fără pilot. De exemplu aceste vehicule terestre pot fi controlate de la distanță pot fi trimise în zone greu accesibile sau în condiții meteo nefavorabile”.

Se testează de asemenea și modul un care dronele și roboții se conectează cu sistemele militare, mai ales în condiții de bruiaj. De exemplu, aceste drone își schimbă frecvența de două ori pe secundă și sunt criptate, ca să fie foarte greu de blocat.

Iar un start-up înființat de doi tineri IT-iști a atras investiții de jumătate de milion de euro pentru sisteme deja testate în războiul cu Rusia.

Au dezvoltat un sistem de ghidare care ajută piloții să lovească ținta chiar și atunci când au probleme cu conexiunea. Acum lucrează la o platformă prin care soldații pot instala rapid pe drone "funcții" noi, ca aplicațiile pe care le descărcăm pe telefoanele inteligente.

Unul dintre produse este o dronă modulară, gândită să fie montată și reparată rapid pe teren: dacă apare o problemă, se schimbă un "bloc" și zboară din nou. A fost deja folosită în războiul din Ucraina.

Corespondent PRO TV: „NATO testează noi tehnologii la aproximativ 250 km de granița cu Rusia vorbim în general de prototipuri așa că sistemele sunt verificate în scenarii cât mai aproape de realitate. alianța vrea să se asigure că aceste tehnologii funcționează cu adevărat înainte să intre în dotare armatelor”.

La Poligonul de Inovare NATO a venit și un ofițer ucrainean, direct de pe front. Este adjunctul comandantului Regimentului 413 de sisteme fără pilot. Recunoaște că situația este dificilă și are un mesaj pentru România.

Oleksand Voitko, Forțele Armate ale Ucrainei: „Trebuie să fim foarte atenți la această situație. E nevoie să întărim granițele și să avem mai multe drone în țară”.

În această cursă a înarmării, al treilea front este marea, unde se testează bărci fără pilot. Costurile pentru o asemenea ambarcațiune pleacă de la 300.000 de dolari. Sunt construite de o companie venită din cursele de anduranță cu ambarcațiuni de viteză.

Sander Sääsk - Kraken Technology Group: „O componentă foarte importantă a autonomiei este ca barca să poată naviga singură fără să se răstoarne, să știe cum să-și corecteze direcția, ce unghiuri ale cârmei să aleagă etc. Dacă, dintr-un motiv oarecare, pierzi legătura cu barca, ea poate fi programată să meargă către o destinație prestabilită, unde fie te reconectezi, fie o recuperezi”.

NATO testează și compară, dar achizițiile sunt făcute de armatele naționale, fiecare cu nevoile și bugetele ei. Următorul eveniment de acest tip urmează să aibă loc în România, pe flancul estic.

10-12-2025 19:53

