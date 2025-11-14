Un pilot drogat a încercat să oprească motoarele avionului crezând „că era într-un vis sau că era mort”

14-11-2025 | 22:26
avion
În 2023, un căpitan al companiei Alaska Airlines, aflat în timpul liber, a fost acuzat de 83 de tentative de omor după ce a încercat să oprească motoarele unui avion în timpul zborului.

Sabrina Saghin

Înainte de pronunțarea sentinței, săptămâna viitoare, au ieșit la iveală mai multe detalii în documentele judiciare, scrie Business Insider

Joseph Emerson călătorea în scaunul din cabina de pilotaj ca pasager la bordul zborului 2059 al companiei Alaska Airlines. Cu aproximativ 48 de ore mai devreme, el consumase ciuperci halucinogene în timpul unei reuniuni comemorative pentru cel mai bun prieten al său, un coleg pilot de linie care murise brusc din cauza unei probleme cardiace.

Emerson a pierdut contactul cu realitatea

Avocații lui Emerson au spus că acesta a avut o reacție neobișnuită la psilocibina, ingredientul activ al drogului. El s-a simțit detașat de realitate timp de câteva zile, o afecțiune cunoscută sub numele de tulburare de percepție persistentă halucinogenă.

Emerson „credea că era prins într-un vis sau că era deja mort”, au scris avocații săi într-o notă de sentință depusă miercuri.

Ei adaugă că el nu credea că zborul 2059 era real, dar s-a îmbarcat pentru că, credea că îl va ajuta să se trezească și să-și revadă familia.

„În timpul zborului spre casă, a început să bănuiască din ce în ce mai mult că avionul nu va ajunge niciodată la destinație și că va zbura la nesfârșit, fără să ajungă vreodată la destinație”, se arată în document.

Criza atinge punctul critic în zbor

După ce a încercat să oprească motoarele, piloții au intervenit, iar Emerson a părăsit cabina de pilotaj.

Din nou, a ajuns la concluzia că se află într-un vis, deoarece era surprins de cât de calmi păreau pasagerii.

Emerson și-a băgat apoi mâna într-un vas cu cafea fierbinte pentru a încerca să se trezească.

În cele din urmă, le-a spus însoțitorilor de zbor că nu putea distinge ce era real și le-a cerut să-l încătușeze.

După ce zborul a fost deviat, Emerson a fost arestat.

Cazul se transformă într-un apel la schimbare

În închisoare, a început să țină un jurnal, unde și-a dat seama că era alcoolic de ani de zile, au spus avocații săi.

De asemenea, a evitat tratamentul pentru sănătate mintală, deoarece se lupta să accepte moartea prietenului său.

De atunci, Emerson a înființat împreună cu soția sa o organizație non-profit numită Clear Skies Ahead, cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la această problemă în domeniul aviației. Mulți piloți pot încerca să evite tratamentul pentru sănătate mintală, deoarece acest lucru poate duce la pierderea licenței de zbor.

Emerson risca inițial până la 20 de ani de închisoare. El a pledat vinovat în septembrie, iar guvernul a solicitat o pedeapsă de 12 luni de închisoare. Un raport premergător sentinței a sugerat, de asemenea, șase luni de arest la domiciliu.

Emerson solicită în schimb recunoașterea timpului petrecut în închisoare și eliberarea condiționată. El urmează să compară luni viitoare în fața unui tribunal din Oregon pentru pronunțarea sentinței.

Sursa: Business Insider

