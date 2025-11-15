Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

15-11-2025 | 15:12
Pilot
Getty Images

Un bărbat a reușit să se angajeze ca pilot la Avion Express, transportând pasageri prin Europa timp de mai mulți ani, fără a avea însă vreo calificare.

Claudia Alionescu

Falsificându-și documentele, a ajuns comandant de bord, iar vara trecută ar fi zburat chiar pentru Eurowings, potrivit Blick.ch.

Incidentul a dus la anchete interne în mai multe companii aeriene.

Potrivit platformei Aerotelegraph, el a zburat chiar ca și comandant de bord vara trecută, deși anterior fusese doar ofițer primar la Garuda Indonesia.

Compania aeriană Eurowings a fost și ea pe lista impostorului

Falsul pilot a lucrat și pentru compania aeriană Eurowings.

Poliție Italia
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

Astfel, un reprezentant de la Avion Express a declarat:

„Am lansat o anchetă internă după ce am primit informații despre experiența profesională a pilotului nostru”.

Avion Express subliniază că siguranța și conformitatea sunt priorități absolute ale companiei, cu toate că s-a produs acest incident.

Detaliile referitoare la zborurile realizate de falsul pilot rămân însă vagi.

Cei de la Eurowings anchetează cazul în colaborare cu experți în securitate.

 

Peste un milion de leduri cu energie din bio-combustibili luminează grădina botanică Kew din Londra. Perspectivă uimitoare

Sursa: Blick.ch

