Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Un bărbat a reușit să se angajeze ca pilot la Avion Express, transportând pasageri prin Europa timp de mai mulți ani, fără a avea însă vreo calificare.
Falsificându-și documentele, a ajuns comandant de bord, iar vara trecută ar fi zburat chiar pentru Eurowings, potrivit Blick.ch.
Incidentul a dus la anchete interne în mai multe companii aeriene.
Potrivit platformei Aerotelegraph, el a zburat chiar ca și comandant de bord vara trecută, deși anterior fusese doar ofițer primar la Garuda Indonesia.
Compania aeriană Eurowings a fost și ea pe lista impostorului
Falsul pilot a lucrat și pentru compania aeriană Eurowings.
Astfel, un reprezentant de la Avion Express a declarat:
„Am lansat o anchetă internă după ce am primit informații despre experiența profesională a pilotului nostru”.
Avion Express subliniază că siguranța și conformitatea sunt priorități absolute ale companiei, cu toate că s-a produs acest incident.
Detaliile referitoare la zborurile realizate de falsul pilot rămân însă vagi.
Cei de la Eurowings anchetează cazul în colaborare cu experți în securitate.