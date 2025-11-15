Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Un bărbat a reușit să se angajeze ca pilot la Avion Express, transportând pasageri prin Europa timp de mai mulți ani, fără a avea însă vreo calificare.

Falsificându-și documentele, a ajuns comandant de bord, iar vara trecută ar fi zburat chiar pentru Eurowings, potrivit Blick.ch.

Incidentul a dus la anchete interne în mai multe companii aeriene.

Potrivit platformei Aerotelegraph, el a zburat chiar ca și comandant de bord vara trecută, deși anterior fusese doar ofițer primar la Garuda Indonesia.

Compania aeriană Eurowings a fost și ea pe lista impostorului

Falsul pilot a lucrat și pentru compania aeriană Eurowings.

Astfel, un reprezentant de la Avion Express a declarat:

„Am lansat o anchetă internă după ce am primit informații despre experiența profesională a pilotului nostru”.

Avion Express subliniază că siguranța și conformitatea sunt priorități absolute ale companiei, cu toate că s-a produs acest incident.

Detaliile referitoare la zborurile realizate de falsul pilot rămân însă vagi.

Cei de la Eurowings anchetează cazul în colaborare cu experți în securitate.

