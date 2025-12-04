Momentul în care un pilot american se catapultează înainte ca avionul său să se prăbuşească în Deşertul Mojave. VIDEO

04-12-2025 | 21:37
Un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds al Forţelor Aeriene (US Air Force) s-a catapultat dintr-un avion de tip F-16C Fighting Falcon, înainte ca aeronava să se prăbuşească în deşertul californian, scrie presa americană.

Ioana Andreescu

Miercuri, „către ora (locală) 10.45 (ora României), un pilot de la Thunderbirds s-a catapultat în deplină siguranţă dintr-un avion de tip F-16C Fighting Falcon, în timpul unei misiuni de antrenament, în spaţiul aerian controlat de California”, a anunţat într-un comunicat baza aeriană Nellis, în Nevada.

Imagini surprind bărbatul care se paraşutează în apropierea avionului în flăcări, din care iese un fum negru și dens.

Incidentul a avut loc în apropierea localităţii Trona, în Deşertul Mojave, în sudul Californiei.

Pilotul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri, potrivit pompierilor din comitatul San Bernardino, citaţi de The Associated Press.

Viaţa pilotului nu este în pericol.

„Pilotul se află în stare stabilă şi primeşte îngrijiri de monitorizare”, a anunţat baza aeriană Nellis.

O anchetă a fost deschisă în urma prăbuşirii.

În 2022, un pilot din Marina americană (US Navy) a murit în prăbuşirea unui avion de vânătoare de tip F/A-18E Super Hornet, în acelaşi deşert, în apropiere de Trona, în California.

SmartThings Find, serviciul Samsung de localizare a smartphone-urilor şi a altor obiecte, va putea fi folosit şi pentru găsirea bagajelor de avion pierdute.

