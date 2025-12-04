Momentul în care un pilot american se catapultează înainte ca avionul său să se prăbuşească în Deşertul Mojave. VIDEO

Un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds al Forţelor Aeriene (US Air Force) s-a catapultat dintr-un avion de tip F-16C Fighting Falcon, înainte ca aeronava să se prăbuşească în deşertul californian, scrie presa americană.

Miercuri, „către ora (locală) 10.45 (ora României), un pilot de la Thunderbirds s-a catapultat în deplină siguranţă dintr-un avion de tip F-16C Fighting Falcon, în timpul unei misiuni de antrenament, în spaţiul aerian controlat de California”, a anunţat într-un comunicat baza aeriană Nellis, în Nevada.

Imagini surprind bărbatul care se paraşutează în apropierea avionului în flăcări, din care iese un fum negru și dens.

Incidentul a avut loc în apropierea localităţii Trona, în Deşertul Mojave, în sudul Californiei.

???? Air Force F-16C Thunderbird Crashes in California Desert An F-16 from the USAF Thunderbirds crashed during a training mission near Trona, California on Dec 3. The pilot safely ejected and is being treated for non-life-threatening injuries#California #ZeeNuNew #Ashes #BOFA pic.twitter.com/nE8jJCvL0O — GlobeUpdate (@Globupdate) December 4, 2025

Pilotul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri, potrivit pompierilor din comitatul San Bernardino, citaţi de The Associated Press.

Viaţa pilotului nu este în pericol.

„Pilotul se află în stare stabilă şi primeşte îngrijiri de monitorizare”, a anunţat baza aeriană Nellis.

O anchetă a fost deschisă în urma prăbuşirii.

În 2022, un pilot din Marina americană (US Navy) a murit în prăbuşirea unui avion de vânătoare de tip F/A-18E Super Hornet, în acelaşi deşert, în apropiere de Trona, în California.

