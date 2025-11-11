Bucureștiul a ironizat acuzațiile fostului KGB privind deturnarea avionului Mig-31: „Știri rusești inventate cu spioni”

România este pomenită într-un complot prezentat de Serviciile secrete rusești. Fără să aducă probe, FSB, ex-KGB, susține că Ucraina ar fi încercat să corupă un pilot rus cu 3 mil. de dolari, în schimbul deturnării unui Mig-31 înarmat cu rachete Kinjal.

Scopul ar fi fost crearea unui incident de securitate deasupra bazei militare de la Mihail Kogălniceanu. Ministerul Român de Externe a catalogat povestea ca fiind un exercițiu de propagandă.

Agenția de presă Interfax din Rusia scrie că, potrivit unui comunicat al Serviciului Federal de Securitate, serviciile de informații ucrainene și britanice ar fi pus la cale o provocare la scară largă. Mai exact: „...au plănuit să trimită o aeronavă înarmată cu o rachetă Kinzhal în zona de desfășurare a celei mai mari baze aeriene a NATO din Sud-Estul Europei, situată în Constanța, România, unde ar fi putut fi doborâtă de sistemele de apărare aeriană”.

Autoritățile din Ucraina și Marea Britanie nu au reacționat la aceste acuzații publicate de presa rusă. De la București, răspunsul purtătorului de cuvânt al Ministerului Român de Externe sună astfel: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite, fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere”.

Analiștii militari îndeamnă la prudență și cred că este vorba doar despre o acțiune complexă de dezinformare.

Comandor (r) Stelian Teodorescu – analist militar: „Este imposibil să fi încercat să intre un singur avion și să lovească așa cum se presupune baza militară Mihail Kogălniceanu. Ele sunt identificate, ca să vă spun drept, din afara țării. Există niște bareme de decolare a aviației militare românești. Prima celulă de alarmare decolează în câteva minute, două F-uri se ridică în aer înarmate imediat. Rușii au încercat să folosească actuala perioadă favorabilă, după retragerea unor trupe americane de la Mihail Kogălniceanu, să dea o percepție eronată nu doar în rândul forțelor NATO, dar și în rândul populației din România”.

Rusia a folosit pentru prima dată racheta Kinjal în războiul din Ucraina pe 18 martie 2022. Trecuseră doar 3 săptămâni de conflict armat, iar ținta a fost, potrivit rușilor, un depozit subteran de armament ucrainean. Racheta supersonică Kinjal este proiectată să zboare de cinci ori mai repede decât viteza sunetului, iar Putin susține că este o armă invincibilă.

