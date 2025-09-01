Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi

01-09-2025 | 13:40
asasinat

Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi, a declarat luni şeful poliţiei ucrainene, conform Reuters.

Mihaela Ivăncică

Parubîi a fost împuşcat mortal sâmbătă în oraşul Lvov din vestul Ucrainei, iar preşedintele Volodimir Zelenski a declarat anterior luni că un suspect a fost arestat pentru ceea ce a numit "o crimă oribilă" care a afectat "securitatea într-o ţară aflată în război".

"Ştim că această crimă nu a fost accidentală. Există implicarea Rusiei. Toată lumea va fi trasă la răspundere în faţa legii", a scris şeful poliţiei, Ivan Vihivskîi, pe Facebook.

Rusia nu a comentat cu privire la crimă sau la sugestia că ar fi fost implicată în incident.

Ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko, a declarat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că suspectul a fost reţinut în cursul nopţii în regiunea Hmelniţki din vestul Ucrainei.

ursula von der leyen
FT: Ursula von der Leyen spune că Europa elaborează planuri ”precise” de trimitere de trupe ca garanţii de securitate

Crima a fost planificată în detaliu

În acest moment nu pot fi împărtăşite multe detalii", a spus Klimenko. "Voi spune doar că crima a fost planificată cu atenţie: deplasările victimei au fost studiate, a fost conceput un traseu şi s-a gândit în detaliu un plan de evadare", a adăugat el.

La rândul său, şeful poliţiei a declarat că suspectul s-a deghizat în curier şi a deschis focul asupra lui Parubîi în plină zi, trăgând cu arma de opt ori.

Atacatorul s-a asigurat chiar că victima era moartă, a adăugat Vihivskîi.

"A petrecut mult timp pregătindu-se, urmărind, planificând şi, în cele din urmă, apăsând pe trăgaci. Ne-a luat doar 36 de ore să-l găsim şi să-l arestăm", a adăugat el.

Poliţia a publicat două fotografii de la locul arestării, care arată doi ofiţeri ai forţelor speciale ţinând de braţe un bărbat încătuşat. Gol până la brâu, el este cu spatele la cameră, iar faţa nu i se vede.

Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost membru al parlamentului Ucrainei şi a fost preşedinte al legislativului din aprilie 2016 până în august 2019. A fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014, care cereau legături mai strânse cu Uniunea Europeană şi în urma cărora a fost înlăturat preşedintele pro-rus al Ucrainei de atunci, Viktor Ianukovici.

Parubîi a fost, de asemenea, secretar al Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei din februarie până în august 2014, perioadă în care Rusia a anexat peninsula Crimeea, iar separatiştii susţinuţi de Moscova au început să lupte împotriva forţelor guvernamentale din estul Ucrainei.

Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. VIDEO cu momentul deflagrației

