Cancelarul german Friedrich Merz se „pregătește mental” pentru un război în Ucraina care „se va prelungi”

Într-un interviu acordat duminică postului public german ZDF, Merz a declarat că nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește încetarea focului sau negocierile de pace, dar că „nu își face iluzii”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se „pregătește mental” pentru ca războiul Rusiei în Ucraina să „se prelungească mult timp”, întrucât „nu își face iluzii” cu privire la dorința Moscovei de a-l încheia acum.

Într-un interviu acordat duminică postului public german ZDF, Merz a declarat că nu și-a pierdut speranța într-un armistițiu sau un acord de pace, „dar cu siguranță nu cu prețul capitulării Ucrainei”.

„Războiul s-ar putea încheia mâine dacă Ucraina s-ar preda, ar renunța și și-ar pierde independența”, a spus Merz, adăugând că acest lucru ar putea determina Moscova să se simtă încurajată să invadeze o altă țară. „Aceasta nu este o opțiune”, a explicat el.

În ultimele luni, Berlinul, alături de alte națiuni occidentale, s-a mobilizat în spatele unei noi inițiative diplomatice pentru a pune capăt războiului, potrivit Euronews.

Cu toate acestea, Moscova a fost acuzată că evită negocierile serioase și că trage de timp în eforturile de pace, după ce summitul SUA-Rusia din Alaska din august nu a înregistrat niciun progres.

De când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, Germania a furnizat sau a promis asistență militară în valoare totală de peste 40 de miliarde de euro, ceea ce face din Berlin al doilea cel mai mare susținător militar al Ucrainei după Washington.

Sprijinul va continua, a declarat cancelarul german.

„Prioritatea numărul unu este sprijinirea armatei ucrainene, astfel încât aceasta să poată apăra țara pe termen lung. Aceasta este prioritatea absolută și vom începe să o punem în practică chiar acum”, a subliniat el.

