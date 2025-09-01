Cancelarul german Friedrich Merz se „pregătește mental” pentru un război în Ucraina care „se va prelungi”

Stiri externe
01-09-2025 | 17:26
friedrich merz
AFP

Într-un interviu acordat duminică postului public german ZDF, Merz a declarat că nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește încetarea focului sau negocierile de pace, dar că „nu își face iluzii”.

autor
Alexandru Toader

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se „pregătește mental” pentru ca războiul Rusiei în Ucraina să „se prelungească mult timp”, întrucât „nu își face iluzii” cu privire la dorința Moscovei de a-l încheia acum.

Într-un interviu acordat duminică postului public german ZDF, Merz a declarat că nu și-a pierdut speranța într-un armistițiu sau un acord de pace, „dar cu siguranță nu cu prețul capitulării Ucrainei”.

„Războiul s-ar putea încheia mâine dacă Ucraina s-ar preda, ar renunța și și-ar pierde independența”, a spus Merz, adăugând că acest lucru ar putea determina Moscova să se simtă încurajată să invadeze o altă țară. „Aceasta nu este o opțiune”, a explicat el.

În ultimele luni, Berlinul, alături de alte națiuni occidentale, s-a mobilizat în spatele unei noi inițiative diplomatice pentru a pune capăt războiului, potrivit Euronews.

Citește și
angela merkel refugiati
Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz

Cu toate acestea, Moscova a fost acuzată că evită negocierile serioase și că trage de timp în eforturile de pace, după ce summitul SUA-Rusia din Alaska din august nu a înregistrat niciun progres.

De când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, Germania a furnizat sau a promis asistență militară în valoare totală de peste 40 de miliarde de euro, ceea ce face din Berlin al doilea cel mai mare susținător militar al Ucrainei după Washington.

Sprijinul va continua, a declarat cancelarul german.

„Prioritatea numărul unu este sprijinirea armatei ucrainene, astfel încât aceasta să poată apăra țara pe termen lung. Aceasta este prioritatea absolută și vom începe să o punem în practică chiar acum”, a subliniat el.

Sursa: euronews.com

Etichete: Ucraina, germania, Friedrich Merz,

Dată publicare: 01-09-2025 17:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Cancelarul Friedrich Merz exclude majorările de impozite în ciuda deficitului bugetar. „Avem un contract de coaliţie”
Stiri externe
Cancelarul Friedrich Merz exclude majorările de impozite în ciuda deficitului bugetar. „Avem un contract de coaliţie”

Cancelarul german Friedrich Merz a exclus duminică orice eventuale majorări de impozite, în pofida unui deficit bugetar în creştere şi a apelurilor partenerului de coaliţie social-democrat (SPD) pentru suplimentarea veniturilor fiscale, transmite AFP.

Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz
Stiri externe
Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz

Germania marchează duminică exact 10 ani de la celebra frază rostită de cancelarul de atunci Angela Merkel, ”Wir schaffen das” (O putem face), prin care s-a decis deschiderea frontierelor pentru migranți. Azi, nu o mai pot face.

 

Maria Zaharova, reacție jignitoare la adresa Germaniei: ”Ar trebui analizat de medicii psihiatri”
Stiri externe
Maria Zaharova, reacție jignitoare la adresa Germaniei: ”Ar trebui analizat de medicii psihiatri”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a avut o reacție nervoasă la adresa Germaniei, după ce cancelarul Friedrich Merz a acuzat puterea de la Moscova că destabilizează țara sa prin manipulări online.

Recomandări
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%
Stiri Politice
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28