Dar viitorul proprietar trebuie să își asume costurile de renovare, care sunt de nivelul zecilor de milioane de euro.

Impozanta construcție tronează în mijlocul unei păduri din vestul Germaniei. Clădirile au un preț demn de o glumă de 1 Aprilie.

Sigrid Krebs, Press Spokesperson for the City of Cologne Hospitals: ”Am stabilit un preț simbolic de 1 euro. Nu căutăm să facem profit din vânzarea asta”.

Spitalul și-a închis porțile în 2002, după ce a funcționat timp de fix 100 de ani. Inițial, primea pacienți diagnosticați cu tuberculoză. Apoi, acolo au ajuns mineri care sufereau de pneumoconioză. Când instituția și-a oprit activitatea, clădirea se afla deja în proces de degradare, iar echipamentele medicale erau demult depășite.

Sigrid Krebs, Press Spokesperson for the City of Cologne Clinics: ”Nu mai sunt dosare sau medicamente aici. Nu veți regăsi niciunul din lucrurile care apar în clipurile de pe YouTube cu locuri abandonate. Camerele sunt absolut goale”.

Un sterilizator vechi, un boiler cu abur și câteva decorațiuni de perete sunt ultimele dovezi ale unei ere demult apuse. Autoritățile care gestionează spitalele din regiune au scos clădirea la vânzare, întrucât costurile anuale de întreținere ajung la sume de ordinul zecilor de mii de euro.

În trecut, construcția a mai fost închiriată companiilor de producție de film și televiziune.

Sigrid Krebs, Press Spokesperson for the City of Cologne Hospitals: ”Pot să aducă aici tot ce au nevoie, pot lucra fără să îi deranjeze nimeni”.

Cumpărătorul trebuie să investească zeci de milioane de euro în renovarea spitalului, care este monument istoric

Autoritățile germane încearcă de zeci de ani să vândă clădirea. Fără succes.

Sigrid Krebs, Press Spokesperson for the City of Cologne Hospitals: ”O vânzare implică multă responsabilitate de partea cumpărătorului. Toți avem un euro în buzunar. Acel euro însă presupune și responsabilitatea de a întreține clădirea”.

Cumpărătorul trebuie să își asume costurile de renovare, care se ridică la zeci de milioane de euro. În plus, construcția este monument istoric: prin urmare, nu poate fi demolată.

Alexandra Gauß, Mayor of the Municipality of Windeck: ”Ca administrație locală, avem, desigur, un interes puternic ca această mică bijuterie să fie pusă în valoare și dezvoltată. În acest scop, suntem bucuroși să ne întâlnim cu potențiali investitori și să sprijinim activ pe oricine este interesat de această proprietate”.

În ce ar putea fi transformat fostul spital? Localnicii din Renania de Nord–Westfalia au propriile idei.

”-L-ar putea transforma în hotel? Habar n-am!

-Dacă ar fi după mine, așa amenaja acolo o sală de sport.

-Aș face o casă pentru familia mea extinsă”.