Blocurile operatorii din spitale ar putea funcționa zilnic într-un interval extins, între orele 8:00 și 20:00, prin organizarea activității în ture succesive. Noua abordare prevede introducerea unei a doua ture, care nu înlocuiește garda, ci vine în completarea programului obișnuit, contribuind la creșterea numărului de intervenții medicale. Medicii care intră în tura a doua își pot începe activitatea la ora 14:00.

Modelul de organizare se poate aplica și în ambulatorii sau în cadrul spitalizării de zi, unde serviciile medicale ar putea fi desfășurate în două ture, în funcție de cerere și de disponibilitatea personalului.

Decizia privind organizarea programului aparține medicului șef de secție și trebuie aprobată de conducerea medicală a unității sanitare, astfel încât să fie corelată cu gradul de ocupare și cu nevoile reale ale pacienților.

În același timp, sunt aduse clarificări și în privința modului de organizare a gărzilor. Pe lângă formele existente – gardă de urgență, gardă de monitorizare și gardă la domiciliu – este introdusă o nouă categorie: garda intervențională. Aceasta va fi destinată specialităților precum cardiologia intervențională, neurologia intervențională sau radiologia intervențională.

Noua reglementare oferă, de asemenea, mai multă flexibilitate în organizarea gărzilor, spitalele având posibilitatea de a opta pentru ture de 12, 18 sau 24 de ore. Alegerea programului va ține cont de specificul fiecărei unități medicale, de resursele umane disponibile și de nivelul de adresabilitate al pacienților.

Autoritățile din sănătate consideră că aceste măsuri vor contribui la eficientizarea activității din spitale și la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale.

Alexandru Rogobete, ministrul sănătății: „Am făcut aceste modificări pentru că modul de organizare a activității medicale și al timpului de lucru din spitale avea nevoie de o ajustare echilibrată, adaptată anului 2026, care ține cont de resursa umană, de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice și de nevoile oamenilor.’’